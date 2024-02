Procuradora Miriam Germán ordena investigar denuncias jueza Ana Lee Florimón

«Esta afirmación contiene lo que considero dos conductas que no son susceptibles de ser toleradas, por una parte, el que presiona y por otra el que se deja presionar».

SANTO DOMINGO. La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, afirmó que ha ordenado una investigación sobre las denuncias de la jueza Ana Lee Florimón, de que es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público.

Germán Brito dijo en vista de los desencuentros de la Magistrada Lee Florimón, apoderada para conocer el denominado expediente operación Calamar, con dos Magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, estos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pie a versiones de encubrimiento.

«No tengo ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez(a) luego de una recusación aceptada, pretenda continuar conociendo un asunto, aprecio que corresponde a otro cuerpo que no es el Ministerio Público, y dependiendo de los términos, una recusación no necesariamente es un agravio, salvo que use expresiones degradantes o injuriosas», escribió Germán Brito.