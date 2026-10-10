Prisión preventiva a mujer por intentar ingresar drogas al tribunal de Barahona

Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer que fue detenida cuando presuntamente intentaba introducir al Palacio de Justicia de esta demarcación una cantidad no determinada de un vegetal, presumiblemente marihuana, así como una sustancia en polvo que se presume es cocaína.

Se trata de Lucero Lebrón Mariano, quien llevaba en su bolso una cantidad aún no determinada de un vegetal, presumiblemente marihuana, así como una sustancia en polvo blanco que se presume podría ser cocaína.

La detención de Lebrón Mariano se produjo cuando intentaba ingresar al Palacio de Justicia con dichas sustancias, durante un chequeo rutinario realizado por una agente de la Policía Nacional asignada a la seguridad interna de esa sede judicial.

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De acuerdo con las declaraciones ofrecidas a este medio por el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos Espinal, familiares de la mujer detenida han amenazado a la agente Erika Piñero, quien actuó durante el procedimiento que culminó con su arresto.