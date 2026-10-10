Prisión preventiva a mujer por intentar ingresar drogas al tribunal de Barahona

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Barahona, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer que fue detenida cuando presuntamente intentaba introducir al Palacio de Justicia de esta demarcación una cantidad no determinada de un vegetal, presumiblemente marihuana, así como una sustancia en polvo que se presume es cocaína.
Se trata de Lucero Lebrón Mariano, quien llevaba en su bolso una cantidad aún no determinada de un vegetal, presumiblemente marihuana, así como una sustancia en polvo blanco que se presume podría ser cocaína.
La detención de Lebrón Mariano se produjo cuando intentaba ingresar al Palacio de Justicia con dichas sustancias, durante un chequeo rutinario realizado por una agente de la Policía Nacional asignada a la seguridad interna de esa sede judicial.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas a este medio por el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos Espinal, familiares de la mujer detenida han amenazado a la agente Erika Piñero, quien actuó durante el procedimiento que culminó con su arresto.
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Matos Espinal indicó que la detenida es hermana de Manuel Ezequiel Lebrón Mariano, alias «Sebastián Camboya», quien días atrás era activamente buscado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) por su presunta vinculación con varios hechos delictivos.
Advirtió que las amenazas e intimidaciones por partes de los familares de Lebrón Mariano contra la agente actuante, están tipificadas en el artículo 331 del Código Penal, y señaló que conllevan penas de dos a tres años de prisión. Exhortó a los familiares y a la sociedad en general a abstenerse de estas acciones.
Alias » Sebastián Camboya» se había se entregado posteriormente a las autoridades a través de su abogado, Gilbert Matos, en la sede del Palacio de la Policía Nacional.
La jueza María Consuelo Valenzuela acogió el pedimento del representante del Ministerio Público durante la audiencia e impuso a la imputada tres meses de prisión preventiva, medida que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación para Mujeres de Baní, en la provincia Peravia.
El hecho ocurrió la mañana del pasado 6 de octubre, cuando Lebrón Mariano presuntamente intentaba burlar los controles de seguridad y las autoridades presentes en el Palacio de Justicia.
Hasta el momento, se desconoce a quién iba dirigida la presunta sustancia narcótica que habría intentado introducir a la sede judicial.
Las sustancias ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes y los fines legales de lugar.
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