Jean Alain Rodríguez seguirá bajo prisión domiciliaria y con grilletes

SANTO DOMINGO, RD.-El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, liderado por el juez Amauri Martínez, ratificó la medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, quien había solicitado la eliminación del arresto domiciliario.

El magistrado mantuvo la medida de coerción, consistente en arresto domiciliario y grillete electrónico en contra de Rodríguez, tras acoger lo expuesto por el Ministerio Público y considerar que no existían presupuestos novedosos.

La decisión del tribunal llegó más de nueve horas después de iniciar la revisión, debido a que el juez ingresó a la sala pasadas las 3:00 de la tarde y finalizó luego de medianoche, luego de retirarse a ponderar por más de tres horas.

Sobre el grillete electrónico, el juez acogió lo establecido por el órgano acusador, de que este no le causa ningún tipo de alergia o afección al imputado, como defienden sus abogados.

“En el día de hoy se comprobaron tres cosas en esta audiencia, la primera es que el grillete no le causa ningún tipo de afectación al señor Jean Alain Rodríguez, la segunda es que la opinión emitida por el grupo de trabajo de la ONU no es vinculante de ninguna manera para los tribunales de República Dominicana, y lo tercero es que los presupuestos presentados por Jean Alain Rodríguez no son novedosos”, indicó el fiscal Emmanuel Ramírez.

El Ministerio Público estuvo representado en este caso por los fiscales adjuntos Wilson Camacho, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado.

Defensa de Jean Alain Rodríguez apelará

De su lado, la abogada de la defensa del exprocurador, Nelly Rivas, manifestó el descontento de esa barra con la decisión tomada por el tribunal, tras entender que los presupuestos presentados sí eran novedosos, razón por la que recurrirán a la apelación de la decisión.

“No estamos conformes con la decisión, toda vez que los presupuestos que presentamos no fueron debidamente evaluados por el tribunal, porque fueron presupuestos nuevos, (…) sin embargo, no fue ponderado en el tribunal, por lo que pone nuestro código penal a disposición, estaremos recurriendo a la apelación”, manifestó la jurista.

El 18 de enero del pasado año, el juez Martínez varió el arresto domiciliario de Jean Alain, también le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.