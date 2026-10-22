Condenan a 30 años a pareja por torturar y asesinar a niña en Los Guandules

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, acusados de torturar y asesinar a una niña de siete años en el sector Los Guandules, en agosto de 2025.

Ambos deberán cumplir sus condenas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, respectivamente, en la provincia San Cristóbal. Además, el tribunal dispuso el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de la víctima.

La decisión resultó adoptada por la magistrada Yissel Soto, quien explicó los fundamentos del fallo a partir de los testimonios y las pruebas presentadas durante el proceso. El tribunal también estuvo integrado por las juezas Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López.

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Jueza señala gravedad de los maltratos

Al explicar las razones de la condena, Soto calificó las supuestas correcciones a las que terminó sometida la niña como “altamente abusivas, despiadadas” y consideró que evidenciaban un “desprecio agravado por la vida humana”.

La magistrada también se refirió a la participación de Montero Medina, quien reiteró su inocencia y sostuvo que tenía la intención de denunciar los maltratos que, según el caso, su pareja ejercía contra la menor, pero que no lo había hecho porque no disponía de tiempo suficiente debido a sus responsabilidades laborales.

Sin embargo, la jueza indicó que en el teléfono celular del imputado se encontraron imágenes que calificó de “espeluznantes”, relacionadas con la niña.

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Asimismo, afirmó que Montero Medina tenía conocimiento de que en su vivienda se producían actos de tortura y abuso sexual, y de que la menor era amarrada. Según explicó, las evidencias demostraron una vinculación “clave” del acusado con los hechos, razón por la que resultó considerado coautor.