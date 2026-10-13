Juristas de la UASD piden al MP investigar muertes en intercambios de disparos

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Juristas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reclamaron al Ministerio Público investigar las muertes de más de 65 personas registradas desde septiembre en hechos descritos por las autoridades como supuestos intercambios de disparos con agentes policiales.
Durante un foro sobre seguridad ciudadana, los abogados cuestionaron las circunstancias en las que ocurrieron estos casos. También pidieron evidencias que permitan determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a los procedimientos legales.
Los participantes también criticaron la falta de un protocolo efectivo que permita a los agentes detener a los sospechosos y ponerlos a disposición de la justicia sin que las intervenciones terminen en muertes.
El jurista John Garrido se refirió a la actuación policial. También a la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el respeto a la vida durante los operativos de seguridad.
En tanto, los abogados Carlos Mesa y José Manuel Mesa reclamaron que se presenten pruebas que respalden las versiones oficiales sobre los alegados intercambios de disparos.
Ambos consideraron necesario esclarecer las circunstancias de cada caso para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades, cuando corresponda.
Notas relacionadas
Critican silencio del Ministerio Público
A los cuestionamientos se sumó el catedrático Manuel D’Aza, quien criticó que el Ministerio Público no se haya pronunciado sobre las muertes de más de 65 personas señaladas como presuntos delincuentes.
D’Aza consideró necesario que el órgano persecutor intervenga para investigar los casos y ofrecer respuestas sobre las circunstancias en las que se produjeron las muertes.
UASD pide esclarecer las muertes durante operativos policiales
El foro fue organizado por el Observatorio de Investigación de la UASD y reunió a juristas que analizaron los desafíos de la seguridad ciudadana y la actuación de los agentes policiales.
Al finalizar el encuentro, los participantes coincidieron en reclamar una investigación del Ministerio Público que permita verificar si los hechos ocurrieron conforme a las versiones ofrecidas por la Policía.
La solicitud busca que se esclarezcan las muertes registradas desde septiembre. También que se determinen las responsabilidades correspondientes, a fin de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.
POR: Yanela Pimentel.
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