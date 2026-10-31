Junior Santos anuncia inversión de RD$1 millón para torneo de béisbol 2027

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Santo Domingo, RD. – La Unión de Béisbol de Los Alcarrizos dejó iniciado su torneo anual en la categoría de 12 y 13 años, con la participación de 20 equipos y el objetivo de fomentar el deporte entre niños y adolescentes del municipio.
La jornada inaugural se realizó en el estadio Enrique Campusano y contó con la presencia del alcalde Junior Santos, quien manifestó su disposición de continuar respaldando este tipo de iniciativas en beneficio de la juventud.
Más de 20 años promoviendo el béisbol
El dirigente Rafael Arias, de la Academia de Béisbol Chichi Arias, destacó la importancia de mantener estos espacios deportivos para que los niños y adolescentes aprovechen su tiempo en actividades sanas.
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Arias explicó que lleva más de 25 años trabajando en favor del desarrollo deportivo de los jóvenes de Los Alcarrizos.
“Nuestra Unión de Béisbol de Los Alcarrizos hacemos nuestro torneo, este año toca la categoría 12-3 y vamos a seguir trabajando para aportar el granito de arena para que la juventud en el mañana sea una persona buena”, manifestó Arias.
Asimismo, consideró que el deporte representa una oportunidad para orientar a las nuevas generaciones y alejarlas de conductas negativas.
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Alcalde anuncia un millón de pesos para próxima edición
Durante el acto, el alcalde Junior Santos expresó su interés en fortalecer el torneo y anunció que contempla destinar un millón de pesos para la edición del próximo año.
“Y que para el próximo año, podemos armar el clásico de esta generación, pero que desde ahora le anuncio, Eddward, Guerrero, y Manuelcito que están aquí, que se fajen ahora en el presupuesto, para que este torneo tenga para el próximo año un millón de pesos de inversión”, anuncio Santos.
Con este torneo, la Unión de Béisbol de Los Alcarrizos continúa impulsando espacios de participación deportiva para niños y adolescentes de esa demarcación.
Por: Donald Troncoso
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