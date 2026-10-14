Julio Landrón realiza gran acto de apoyo a David Collado en Cotuí

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Cotuí, Sánchez Ramírez.– El doctor Julio Landrón encabezó un importante acto de apoyo político a David Collado en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, como parte de las iniciativas de respaldo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), bajo el lema «Después de Luis, el próximo es David» .
La actividad reunió a destacadas figuras políticas de la provincia y de la región, entre ellas los alcaldes de los municipios de Platanal, Cevicos y Fantino. También la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez; la dirigente Yadhira Henríquez; el coordinador general del proyecto, Kelvin Cruz, y otros representantes del liderazgo del PRM.
Durante el encuentro, el doctor Landrón destacó la trayectoria política de David Collado, su visión de desarrollo y su compromiso con el bienestar del pueblo dominicano. Así mismo resaltando sus aportes a la gestión pública y su capacidad para impulsar iniciativas orientadas al crecimiento y la modernización del país.
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Landrón destaca
Landrón recordó que es hijo de la provincia Sánchez Ramírez y que, desde cualquier posición, buscará impulsar el desarrollo social y económico de su pueblo. Asimismo, valoró la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de participación. También de articulación política dentro del PRM, promoviendo el liderazgo y las propuestas que, a su juicio, pueden contribuir al desarrollo de la República Dominicana.
En representación de la juventud, Julio Landrón Junior destacó la visión, el trabajo y la transparencia del Gobierno del presidente Luis Abinader. Asimismo, afirmó que, para seguir construyendo el cambio en el país, el próximo presidente debe ser David Collado.
El acto celebrado en Cotuí evidenció el respaldo de importantes sectores del liderazgo político local al proyecto que promueve a David Collado, en un escenario de articulación de fuerzas y consolidación de apoyos dentro de la organización oficialista.
Con este encuentro, el doctor Julio Landrón reafirma su participación en los espacios de diálogo. También la movilización política del PRM, destacando la importancia de construir consensos en torno a una visión de desarrollo y futuro para el país.
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