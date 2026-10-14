Julio Landrón realiza gran acto de apoyo a David Collado en Cotuí

Cotuí, Sánchez Ramírez.– El doctor Julio Landrón encabezó un importante acto de apoyo político a David Collado en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, como parte de las iniciativas de respaldo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), bajo el lema «Después de Luis, el próximo es David» .

La actividad reunió a destacadas figuras políticas de la provincia y de la región, entre ellas los alcaldes de los municipios de Platanal, Cevicos y Fantino. También la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez; la dirigente Yadhira Henríquez; el coordinador general del proyecto, Kelvin Cruz, y otros representantes del liderazgo del PRM.

Durante el encuentro, el doctor Landrón destacó la trayectoria política de David Collado, su visión de desarrollo y su compromiso con el bienestar del pueblo dominicano. Así mismo resaltando sus aportes a la gestión pública y su capacidad para impulsar iniciativas orientadas al crecimiento y la modernización del país.