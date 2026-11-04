Tribunal conoce este miércoles juicio contra Jean Andrés Pumarol

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este miércoles 4 de noviembre el juicio contra Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de matar a Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, y herir a otras cinco personas.

El ataque con arma blanca ocurrió el 23 de julio de 2025 en un residencial del sector Naco, en el Distrito Nacional.

El tribunal está integrado por las juezas Gisselle Méndez, quien lo preside, Emily Bruno y Yuleika Henríquez.

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La audiencia se celebrará luego de que el tribunal intimara a la defensa a definir quién asumirá la representación titular del imputado. En la sesión del 13 de octubre, los magistrados concedieron un plazo de tres días para que los abogados informaran por escrito si continuarían con la defensa.

En esa audiencia, la jueza Méndez señaló que la ausencia de uno de los abogados no debía provocar el aplazamiento del proceso, debido a que el imputado cuenta con tres defensores titulares.

El abogado Richard Martínez presentó una excusa médica. Además, el tribunal emitió órdenes de conducencia contra varios testigos que no comparecieron, pese a haber sido citados. Se espera que asistan a la audiencia de este miércoles.

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Familia de la víctima pide que el caso llegue a juicio

Miguel Valerio, abogado de los familiares de la víctima, sostuvo que Pumarol está en condiciones de enfrentar el proceso judicial.

El jurista afirmó que un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que el imputado tiene raciocinio suficiente para comprender el procedimiento.

La defensa ha planteado en distintas ocasiones que Pumarol no se encuentra en condiciones para ser juzgado. Sin embargo, Valerio rechazó ese argumento y pidió que el proceso avance.

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Cinco personas resultaron heridas

Además de la muerte de Yolanda Handal, el ataque dejó heridas a otras cinco personas: Guillermo Pumarol, padre del imputado; Teresa Fabián Heredia, cuidadora; y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.

El proceso llegó a juicio luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocara un auto de no ha lugar a favor de Pumarol.

La decisión dejó sin efecto la resolución 063-2026-0064, emitida el 17 de marzo de 2026 por el juez Daiby Timoteo Pegüero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

La Corte acogió los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, representado por la fiscal Marie Daniela Fernández, y por los familiares de la víctima.

Con esa decisión, el proceso avanzó a la etapa de juicio de fondo.