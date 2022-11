Santo Domingo, R.D.-El juez del Noveno Juzgado de Instrucción, Juan Francisco Rodríguez Consoró, se quejó de que el Ministerio Público quiere ser juez y parte.

Rodríguez Consoró utilizó la frase en una carta enviada a los medios de comunicación. Esto, a propósito del proceso de investigación que ha iniciado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en su contra.

Tenemos un Ministerio Público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no ha preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho. Juez Juan Francisco Rodríguez Consoró

Asimismo, le enrostró al Ministerio Público que ha sido ineficaz e inoperante en sus investigaciones y que utiliza los medios de comunicación para cubrir sus faltas.

“Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces”, enfatizó el juez Consoró.

A continuación documento inextenso enviado por el juez Rodríguez Consoró:

“Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Juan 8:32).

Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y de personas con oscuros propósitos, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos. Porque el honor es patrimonio del Alma, y el Alma sólo le pertenece a Dios.

No me opongo a ser investigado e inclusive cuestionado. Soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo. Y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público. El cual es una parte interesada en el proceso penal. Y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano.

Un ministerio «ineficiente»

Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona. Sino, como un ataque feroz a nuestra constitución y a los cimientos de nuestra Carta Magna. Ya que, es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado. Es la estabilidad democrática y la seguridad jurídica del país las lesionadas a muerte.

Defiende el debido proceso

El adoctrinamiento de los jueces, sobre la base del miedo y la injuria pública, es tratar de negarle a todos los ciudadanos el derecho a la justicia. Esto atendiendo a las reglas del Debido Proceso de Ley, la tutela Judicial efectiva. Asimismo, a todas las garantías mínimas que les son acordadas por la constitución y las leyes.

Tenemos un Ministerio público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no ha preparar la apelación del caso. Esto, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley. Sino que sale a perseguir al juez conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos. Porque el deseo del Ministerio Público no está satisfecho.

Intención «perniciosa»

Sin embargo como dijo en una ocasión la actual Procuradora General de la República, la magistrada Mirian German: “los jueces no están para complacer a nadie” y “la teoría de caso del Ministerio Público no es prueba”. Expresiones que compartimos con dicha magistrada, quien al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada sin fundamento. Si complacer al Ministerio Público fuere la función de la justicia penal, no necesitaríamos jueces. Sino que el propio Ministerio Público arbitraria sus procesos y él mismo los decidiría. Siendo esto al afecto lo que este órgano persigue poniendo nuestra función y accionar al escarnio público.

Debe llamar la atención del pueblo dominicano está perniciosa intención del Ministerio Público. Porque en un país donde exista un órgano, cual que sea, que se entienda ser un Dios del Olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal, existe una línea muy delgada hacia el despotismo. Pues en un país democrático, como nos declara el artículo 4 de nuestra constitución, todos los órganos necesitan su contrapeso, para mantener la salud democrática del Estado.

Defiende el valor de la justicia

Al momento que este entramado malicioso, mentiroso y servil, logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía en su conjunto, desprotegida en sus derechos fundamentales. Pues, si el juez no puede fallar con independencia conforme lo establece nuestra Carta Magna, el valor justicia no se logra materializar.

El papel del juez es aplicar las leyes con sentido de justicia y la del Ministerio Público, es acusar y presentar pruebas que demuestren su acusación. Y cuando decimos pruebas no nos referimos a papeles. Sino a la presentación objetiva de pruebas que logren justificar la fuerza de todo el aparato represivo del Estado en contra de un ciudadano.

Ministerio Público persigue al sistema de justicia

Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces. No es a mi exclusivamente a quien necesitan callar y adoctrinar, sino a todos los jueces del país. No es matar mi moral, sino matar la moral de la justicia. Por ello me han tomado como carne de cañón, para sembrar el terror en los jueces y así inmovilizarles, para que no puedan fallar los casos con independencia.

Perseguirme e intentar desmembrar mi integridad, es la respuesta a la ineficiencia claramente exhibida por el Ministerio Público para articular sus casos. Esto, ante su falta de pericia para probar sus acusaciones. Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente. Apegado a la constitución, la ley, la ética, y la moral. Que no tengo nada que temer ni nada que esconder.

Todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy. El inmenso temor y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres. Y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorciones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador. Que se alimenta y alimenta el morbo.

Pero, en honor a la popular frase Romana: “Pan y Circo”, a nosotros nos tocó ser circo.