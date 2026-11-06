Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados

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El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En la misma decisión, el magistrado varió la medida de coerción de Rafael Luis Martínez Hazim, a quien impuso arresto domiciliario, una garantía económica de RD$15 millones, impedimento de salida del país y localizador electrónico.
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción. El juez consideró que no habían cambiado los presupuestos que justificaron mantener en prisión a cinco de los encartados.
Por tanto, Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
El tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos, el perjuicio económico investigado y los riesgos procesales. También consideró necesario garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso.
Tribunal varía medida de coerción a Rafael Martínez Hazim
En el caso de Rafael Luis Martínez Hazim, el juez acogió los nuevos presupuestos presentados por su defensa. Consideró que su situación particular requería un examen de proporcionalidad.
La defensa argumentó que el imputado no tiene participación accionaria en las empresas investigadas. También sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo en prisión preventiva.
Además del arresto domiciliario, deberá pagar una garantía económica de RD$15 millones mediante contrato de fianza. La medida incluye impedimento de salida del país sin autorización judicial y colocación de un dispositivo electrónico.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 26 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan presentar los recursos correspondientes.
Notas relacionadas
Ministerio Público pidió mantener la prisión preventiva
Durante la audiencia, el abogado de Santiago Hazim, Miguel Valerio, informó que no contaba con nuevos presupuestos y que no se oponía a mantener la prisión preventiva.
En igual sentido se pronunciaron los representantes legales de Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
En cambio, Jaime Caonabo Terrero, abogado de Francisco Iván Minaya Pérez, presentó nuevos presupuestos. También lo hizo Ivana Rodríguez, representante de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiekler Mateo.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó rechazar los planteamientos de las defensas. Argumentó que los documentos presentados no constituían nuevos presupuestos y ya habían sido sometidos al tribunal.
Defensa de Hazim espera acusación formal
Al concluir la audiencia, Miguel Valerio manifestó su conformidad con la decisión que mantiene a su representado en prisión preventiva.
El abogado explicó que la defensa espera que el Ministerio Público presente la acusación formal para fijar su posición sobre los hechos investigados.
Según indicó, el calendario del proceso establece que la investigación podría concluir dentro de un mes. Por ello, consideró que ese será el momento oportuno para responder a las imputaciones.
Valerio también señaló que, pese a las condiciones de salud de Hazim, su equipo legal no ha solicitado cambiar la medida de coerción.
Asimismo, identificó al actual director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, como un testigo importante para esclarecer la situación financiera de la institución.
El jurista sostuvo que Guzmán podría explicar el déficit al que se ha referido la entidad y las circunstancias en que se produjo.
También afirmó que, según la versión de la defensa, Hazim combatió las prácticas irregulares durante su gestión.
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