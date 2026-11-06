Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

En la misma decisión, el magistrado varió la medida de coerción de Rafael Luis Martínez Hazim, a quien impuso arresto domiciliario, una garantía económica de RD$15 millones, impedimento de salida del país y localizador electrónico.

La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción. El juez consideró que no habían cambiado los presupuestos que justificaron mantener en prisión a cinco de los encartados.

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Por tanto, Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

El tribunal tomó en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos, el perjuicio económico investigado y los riesgos procesales. También consideró necesario garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso.

Tribunal varía medida de coerción a Rafael Martínez Hazim

En el caso de Rafael Luis Martínez Hazim, el juez acogió los nuevos presupuestos presentados por su defensa. Consideró que su situación particular requería un examen de proporcionalidad.

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La defensa argumentó que el imputado no tiene participación accionaria en las empresas investigadas. También sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo en prisión preventiva.

Además del arresto domiciliario, deberá pagar una garantía económica de RD$15 millones mediante contrato de fianza. La medida incluye impedimento de salida del país sin autorización judicial y colocación de un dispositivo electrónico.

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 26 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan presentar los recursos correspondientes.