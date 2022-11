Santo Domingo, RD. – El Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional decidirá mañana si envía a prisión al ex pelotero de las Grandes Ligas, Miguel Tejada, para que cumpla con una condena dictada hace un año.

El expelotero de las Grandes Ligas, Miguel Tejada, lo presentaron este lunes ante el juez de Ejecución de Penas del Distrito Nacional, luego de que estuviera detenido el pasado jueves el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En momentos en que el ex pelotero se dirigía a los Estados Unidos se ejecutó una orden de arresto que se emitió a raíz de la ratificación, de parte de la Suprema Corte de Justicia, de una sentencia que lo condenó a 6 meses de prisión y el pago de nueve millones de pesos por emisión de cheques sin fondos.

No obstante, la barra de defensa de Tajada asegura que el acreedor no tiene calidad para demandar el pago de la supuesta deuda, en virtud de que el expelotero no hizo ningún negocio con él.

Los abogados de Tejada agradecieron el interés de algunas personalidades en saldar la deuda del astro del béisbol, pero advirtieron que no se pueden incentivar las malas prácticas

La audiencia para conocer sobre la ejecución de la sentencia en contra del expelotero la aplazaron para este martes a las dos de la tarde, a los fines de que las partes tomen conocimiento del expediente.