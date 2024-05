“Juegos en línea”, adicción silenciosa que atrapa a millones de jóvenes | Desclasificado

El fenómeno de la adicción a los juegos en línea y al teléfono móvil ha crecido de manera significativa, especialmente entre adolescentes. El desarrollo de esta adicción no solo afecta su rendimiento académico y social, sino que se ha vinculado estrechamente con problemas de salud mental como la depresión y, en casos extremos, el suicidio.

Los juegos en línea han evolucionado desde simples pasatiempos hasta elaboradas plataformas de inmersión que capturan la atención de millones de jóvenes en todo el mundo.

Juegos como Fortnite, League of Legends y World of Warcraft no solo ofrecen entretenimiento, sino una realidad alternativa en la que los adolescentes pueden escapar de los problemas cotidianos. La industria de los videojuegos, valorada en más de 159 mil millones de dólares en 2020, utiliza técnicas psicológicas avanzadas para mantener a los jugadores comprometidos, creando un ciclo de recompensa que fomenta la adicción.

Según el psiquiatra José Miguel Gómez, estos juegos provocan en los adolescentes situaciones como aislamientos y modificación de la estructura del cerebro.

Las estadísticas de adicción son alarmantes, un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que aproximadamente el 4% de los adolescentes en todo el mundo sufren de trastornos de juego, una cifra que se ha duplicado en la última década.

“Las adicciones son frecuentes en esta generación porque anteriormente solo se veían la adicciones a sustancias, por lo general el consumo de alcohol, marihuana, nicotin, pero ahora con la entra de la tecnología y todo lo que conlleva se han desarrollado adicciones comportamentales a las redes sociales y los videojuegos”, explicó Mariano Moreno, terapeuta especialista en adicciones.

Crecimiento de los problemas de salud mental a raía de los Juegos en línea

Es difícil que alguno no tenga una consola en casa hoy día. En Estados Unidos, el 72% de los adolescentes juegan videojuegos regularmente, y de estos, un 23% muestra síntomas de adicción. Pero lo que es aún más preocupante es el creciente vínculo entre esta adicción y los problemas de salud mental.

Sin embargo todo gira a una normalización del abuso de la tecnología lo que deja una línea vaga en ocasiones para identificar a tiempo los patrones adictivos.

La adicción a los juegos en línea y al teléfono móvil ha evidenciado una relación directa con la depresión y el suicidio entre adolescentes. El Dr. Andrew Przybylski, director de investigación en el Instituto de Internet de Oxford, ha estado compartiendo al mundo sus hallazgos sobre el uso excesivo de videojuegos y como puede llevar a una disminución del bienestar emocional, aumentando el riesgo de depresión. En casos extremos, los adolescentes pueden recurrir al suicidio como una salida trágica.

Adolescente que se suicidó tras desarrollar adicción a los juegos en línea

Un claro ejemplo es el de Lisbeth Hernández, una adolescente de 16 años quien se quitó la vida en Marzo del 2023.

Lisbeth había crecido en una burbuja de amor protección, era hija única, pero todo tomó un giro cuando a sus 14 años inició adicción a la tecnología.

Los padres trabajaban duro para ser felices junto a la adolescente, una joven enfocada en sus estudios hasta que la adicción a la tecnología comenzó a cambiar su mentalidad.

Alex tratando de buscar explicación a esta tragedia se culpa de haber sido muy consentidor, compró cada último aparato que su hija pedía con tal de hacerla feliz.

Este ha decidido contar su experiencia para que otros padres puedan rescatar a sus hijos, su llamado es menos tecnología para ayudarlos en su desarrollo. Alex narra que su corazón se partió en pedazos el día que descubrió que Lisbeth dedicaba largas horas a aplicaciones de peligrosos juegos con retos de sangre y llamados insistentes a la muerte.

La habitación se convirtió en su único espacio en que quería estar.

Posterior a la muerte descubrieron que Lisbeth jugaba hasta altas horas de la noche cuando creían que estaba dormida.

El oscuro mundo de la adicción a los video juegos y el contacto con sus trampas suicidas no comenzó en la vida de Lisbeth por la parte sucia. Todo inicia con juegos aparentemente divertidos y amigos extraños cuya tarea es subir de nivel tu riesgo. Nadie sabe quiénes son, pero tienen la intensión de minar la mente de los adolescentes hasta llevarlos a un terreno del que pocos pueden luego salir sin ayuda, debido al ciclo de adicción.

Lisbeth, diagnosticada con depresión por abuso de la tecnología

La adolescente calló en una depresión profunda y aunque buscaron ayuda y entre las decisiones familiares estuvo no dejarla sola nunca, todo fue en picada.

Lisbeth nunca tuvo antecedentes de problemas mentales o comportamientos de tristeza o depresión. Fue una niña normal aseguran sus padres hasta que se le diagnosticó con depresión por abuso de la tecnología y exposición a contenidos violentos. Entre los patrones de comportamiento que se repiten en los y las adolescentes que están siendo minados por este sistema de adicciones, está ir aislándose progresivamente de sus amigos y familiares.

Lisbeth no estaba sola nunca, el día que se quitó la vida muy temprano todos se alistaron para salir, sus padres al trabajo y ella iría a la escuela, pero luego que todos salieron ella sorpresivamente se devolvió y aquel día no llegó a la escuela.

Lisbeth ya estaba agonizando y no hubo forma de salvarla.

Juegos que envuelven a los adolescentes con sus retos en línea

Una de las fórmulas más exitosas para llegar masivamente a los adolescentes son los retos en línea, ya que la adrenalina del riesgo los hace impulsivos y les impide una apreciación justa de las consecuencias.

Momo

Ha sido uno de los más famosos, Se trata de compartir el rostro de una mujer con imagen aterradora e invitar a los menores a escribirle a un numero de whatsapp desconocido. Momo luego les envía imágenes violentas y agresivas incluyendo amenazas y maldiciones. Además de atemorizar es una herramienta exitosa para los delincuentes robar información privada, incitar al suicidio, acosar, extorsionar y generar trastornos como insomnio, ansiedad y depresión.

La ballena azul

Siguiendo esa línea otro de los más populares y dañinos fue ‘La ballena azul’, un reto que consistía en ir superando pruebas cada vez más peligrosas hasta llegar a la prueba final, que consistía en el suicidio del joven participante.

El reto de la pastilla

Este peligroso reto viral consiste en consumir ansiolíticos y ser el último en dormirse. El consumo de estas pastillas sin prescripción médica es extremandamente peligroso, especialmente para los menores de edad, pudiendo incluso llegar a producirse una sobredosis y sufrir daños irreversibles en el menor como la muerte cerebral.

La cicatriz francesa

Este reto peligroso de conducta autolesiva que se extiende entre los adolescentes en la red social TikTok se llama «la cicatriz francesa». Esta tendencia consiste enhacerse moratoneshorizontales en los pómulos a base de pellizcos fuertes, hasta que aparezcan las marcas faciales para exhibir en imágenes en la citada red social.

El desafío de las 48 horas

Entre los jóvenes está viralizando un nuevo reto que te anima a irte de tu casa y desaparecer durante 48 horas sin avisar a nadie, ni familia ni conocidos y sin dejar forma de comunicarse, con el objetivo de crear alarma inmediatamente. Si el entorno del joven pone mensajes de búsqueda en redes sociales, se consigue un número de puntos, si inician una búsqueda física un número mayor de puntos, y si aparece en redes sociales unaalerta de desaparecido, aún más puntos. Los menores son «nominados» a través de redes sociales,y si aceptan el desafío, deben comenzar el juego. El objetivo es generar la mayor preocupación y alarma posible, para sumar puntos con las reacciones que se provoquen y así superar el reto.

Quien duerma último, gana

Se trata de peligroso reto viralizado en TikTok que reta a los menores a tomar el ansiolítico Rivotril (clonazepamha), que produce somnolencia extrema. Hasta el momento ha intoxicado a ocho menores. En la red social indicada puedes encontrar videos de menores bajo la etiqueta clonazepam.

La caza del pijo

Crece la alarma entre jóvenes y padres/madres de zonas pudientes ante el aumento de palizas relacionadas con el nuevo reto viral que se conoce como ‘la caza del pijo‘. Este preocupante nuevo reto viral, ‘caza del pijo’ consiste en agredir a jóvenes que consideran ‘pijos’, grabarlo en video, y posteriormente subir las imágenes a la red. El agresor acumula palizas y agresiones a otros adolescentes mientras sus amigos comienzan una cuenta atrás que da comienzo a la paliza. En Madrid, se han identificado varias agresiones en el Distrito de Chamartín.

El pescado apestoso

Este reto viral en redes sociales, anima a comer un pedazo del pescado sueco Oskars Surstromming, conocido por ser el pescado más apestoso del mundo. Tras un largo periodo de fermentación, el pescado enlatado desarrolla su insoportable hedor y un sabor muy ácido. El desafío provoca nauseas, e incluso vómitos, en los que intentan superar el reto y subir el video a redes sociales.

Jonathan Galindo

Este personaje aparece con el rostro pintado como Goofy, y lanza desafíos a niños y adolescentes que le siguen en las redes sociales (TikTok, Instagram, Twitter, Facebook..). Este personaje propone jugar a un juego en el que se plantean retos cada vez más complicados y dañinos para el participante. Los retos que plantea son extremadamente peligrosos y pertenecen al ‘grupo de la muerte’. Este reto nació en EEUU y ha llegado a Europa recientemente por España, Alemania, e Italia. El mismo ha cobrado la vida de un niño en Nápoles. El pequeño se lanzó desde un 8º piso siguiendo las indicaciones de Goofy.

Benadryl Challenge

Nació en la red social Tiktok y consiste en tomar la mayor cantidad posible de pastillas de Benadryl. Este es un antihistamínico que se usa para tratar alergias, insomnio, síntomas del resfriado , disminuir el temblor producido por el parkinsonismo y las náuseas. Los usuarios deben grabarse así mismos tomando las pastillas y esperar a que hagan efecto. Luego deben comentar o demostrar en frente de la cámara qué tipo de alucinaciones están experimentando.

Lamer tapas de váter

Aunque parezca increíble, un joven ‘influencer’ de 21 años nacido en California (EEUU), tras participar en el reto viral de lamer tapas de váter de servicios públicos ha dado positivo en coronavirus. El joven se grabó en los baños de un aeropuerto lamiendo un inodoro, en un reto que inició la usuaria de TikTok Ava Louise. (Publicado por elPeriodico).

El Rompebocas

Una persona se acerca a la ‘víctima’ por detrás, la envuelve por los tobillos con una bufanda u otra prenda de ropa. Posteriormente tira para que se caiga de frente. Mientras, un tercero lo graba todo con el móvil para subirlo después a las redes sociales. El reto se inició en México y Colombia pero, como ocurre con todos los fenómenos virales, no ha tardado en cruzar el charco.

Rompe cráneos

Esta nueva moda entre adolescentes ha viralizado de nuevo a través de Tik Tok, la red social de actualidad. Este «juego» es una grave irresponsabilidad porque las peligrosas caídas pueden producir «desgarros, fracturas, hemorragias, esguinces cervicales, contusiones y hasta «daños en el cerebro irreversibles o la muerte».

Outlet Challenge

Este challenge consiste en conectar un cargador a un enchufe y dejar caer una moneda entre él y la pared. Esto provocará chispas, un buen apagón, daños en el sistema eléctrico, incendios, además de probables quemaduras a quien la práctica. Autoridades de Estados Unidos que han alertado de las fatales consecuencias que el ‘Outlet Challenge’ puede originar. Califican el reto de irresponsable y piden que bajo ningún concepto se lleve a cabo. Este desafío ha viralizado a través de la plataforma TikTok, y de ahí ha dado el salto a otras redes sociales como Twitter.