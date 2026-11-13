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El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, calificó como altamente positiva la decisión del presidente Luis Abinader de congelar los precios de los combustibles hasta el próximo 7 de enero de 2027.

Marte afirmó que la medida aporta tranquilidad al sector transporte, a la población y a los sectores productivos, en un momento económico que describió como difícil.

“Bienvenida sea la decisión del presidente; la recibimos de la mejor manera”, expresó el dirigente transportista.

Alcance y condiciones del congelamiento

La disposición fue anunciada este jueves por el presidente Luis Abinader, quien explicó que el Gobierno mantendrá estables los precios de los combustibles durante el período establecido, siempre que el subsidio destinado a contener las alzas no supere los RD$1,500 millones semanales.

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De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la decisión forma parte de las medidas económicas adoptadas para reducir el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Límite presupuestario al subsidio

El mandatario explicó que el comportamiento de los precios internacionales representa una presión para el presupuesto nacional, por lo que se estableció un límite semanal al subsidio que permitirá sostener el congelamiento.

Abinader también indicó que el Gobierno ha realizado un esfuerzo extraordinario para evitar que las fluctuaciones del mercado energético se traduzcan en aumentos para los consumidores, con una proyección de subsidios que podría alcanzar los RD$50,000 millones al cierre de este año.

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Respaldo de los sectores productivos

La medida fue presentada durante un encuentro celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, donde representantes de distintos sectores productivos expresaron su respaldo a las acciones gubernamentales y su compromiso de contribuir a la estabilidad de los precios y al abastecimiento de alimentos durante las festividades navideñas.

Entre los aspectos comunicados durante la reunión figuran:

Combustibles: congelamiento de los precios hasta el 7 de enero de 2027, condicionado a que el subsidio no exceda los RD$1,500 millones semanales.

Pan popular: mantenimiento de los precios vigentes desde 2022, según informó la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH).

Telera navideña: disponibilidad en cantidades suficientes y sin variaciones en su precio.

Productos cárnicos: previsión de unos 25 millones de unidades de pollo, además de suficiente abastecimiento de huevos y carne de cerdo.

Transporte marítimo: continuidad de los itinerarios habituales de las rutas comerciales, según la Asociación de Navieros de la República Dominicana.

Durante el encuentro, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, también aseguró que los principales productos de consumo masivo mantendrán estabilidad en sus precios y que habrá disponibilidad suficiente para responder a la demanda de las familias durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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García señaló que la pierna de cerdo se comercializa a RD$130 la libra en los principales establecimientos comerciales, mientras que el arroz mantiene precios estables.

Por otro lado, el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Iván Mejía, valoró el diálogo entre las autoridades y los sectores productivos, al considerar que permite impulsar el acceso de las familias a productos de calidad y a precios justos.

En cuanto al comercio exterior, Jaak Rannik, de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, aseguró que el abastecimiento de mercancías para las festividades no debería presentar inconvenientes, debido a que las rutas marítimas mantienen sus itinerarios habituales.

La Presidencia indicó que el Gobierno continuará realizando encuentros periódicos con representantes de los sectores económicos para escuchar sus preocupaciones y coordinar acciones frente a las dificultades externas que puedan afectar la economía nacional.

La decisión de mantener congelados los combustibles constituye una de las medidas anunciadas en ese contexto, con un plazo definido hasta el 7 de enero de 2027 y sujeta al límite presupuestario establecido para el subsidio.