Juan Hubieres pide a presidente Abinader indultar 2000 reos que no puede pagar fianza

El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, pidió al presidente de la República Luis Abinader, otorgar un indulto a unos 2000 mil privados de libertad, que a la fecha, no han conseguido pagar la fianza y no han podido lograr la revisión de sus penas.

Hubieres realizó sus pronunciamientos durante el almuerzo de fin de año con cientos de dirigentes del Movimiento Rebelde en la casa nacional de la organización política, donde precisó que el sistema penitenciario dominicano tiene casi 23 mil personas presas con medidas de coerción, lo que es inaceptable.



Indicó que la mayoría tiene problemas para conseguir la variación de las medidas o no pueden pagar la fianza impuesta por los tribunales.



En ese sentido, Hubieres criticó que, a los imputados de robar miles y miles de millones en los casos Coral, Antipulpo, G5, entre otros, los tribunales les permitirán estar en su casa este Año Nuevo y los días festivos por venir: “Porque tienen cuarto les cambian las medidas de coerción, mientras que a los tigres de los barrios hay que mantenerlo en preso”.



El exdiputado reiteró su respaldo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, para que continúen los sometimientos de los corruptos de ayer y los que aparezcan en el presente.





Sobre inseguridad y bandas





Juan Hubieres señaló que hay una fijación en el municipio de los Alcarrizos, pero que las bandas están en todos los barrios de la capital y el Gran Santo Domingo: “El país está sembrado de bandas, por todas parte, y los matan para que no hablen a cuáles sectores políticos están vinculados”.



Aseveró que Santo Domingo Oeste es cuna del mayor sicariato, apoyado por diputados, síndicos y regidores, es decir, una verdadera complicidad social con el crimen organizado.



“Aquí la Policía Nacional, el DNI y todos los organismo de seguridad del Estado saben dónde operan las bandas compuesta tanto por dominicanos y haitianos…no desde ahora, sino desde hace muchos años, pues tengo conocimiento de causa y 12 compañeros asesinados”, apuntó.



Sugiere Abinader gobernar también para los “Wawawa” y no solo para los “popis”



El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, pidió al presidente de la República Luis Abinader que en el 2023 gobierne para los “Wawawa”, (gente de los barrios populares), quienes desbordaron las urnas en las pasadas elecciones y no solo para los popis, quienes ocupan las mayorías de las posiciones de la administración del Estado dominicano.



Precisó que actualmente se está gobernando para los popis (clases alta y media), sin que los “Wawawa” tengan las oportunidades que se merecen en esta gestión del cambio.



El dirigente político aseguró que en el Gran Santo Domingo más del 65 por ciento de los jóvenes están sin empleo y que los sectores donde residen carecen de servicios básicos esenciales, como falta de agua, sistema eléctrico, aceras y contenes, entre otras.





Sugiere al presidente ponderar varios temas





El presidente del Movimiento Rebelde propuso al mandatario Luis Abinader ponderar algunos temas que preocupa a la sociedad como los desalojos, donde decenas de policías y militares resultaron afectados con la destrucción de sus viviendas; conceder la libertad a los presos preventivos que no pueden pagar las fianzas; escuchar a la población y las organizaciones de la sociedad civil sobre las observaciones a la Ley Electoral y por último; detener los asesinatos de jóvenes en los barrios.





Almuerzo de fin de año del Movimiento Rebelde





Con motivo a las fiestas de fin de año, los dirigentes del Movimiento Rebelde disfrutaron de un almuerzo y a ritmo de música con el grupo Atrévete, integrado por jóvenes con discapacidad visual, así como la participación de Mariachis y rifas de decenas electrodomésticos y regalos.