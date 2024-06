Joven que nació con una pierna sueña con enseñar matemáticas en escuela de su comunidad

El Seibo.- Omar, un joven profesor que se ha convertido en inspiración para quienes lo conocen. Esto debido a que, pese a la falta de una de sus extremidades inferiores, ha vivido su vida con normalidad, realizando las cosas que le gusta.

Sin importar el hecho de nacer con una sola pierna, Omar ha decidido que ninguna adversidad podrá detenerlo.

Omar es un destacado profesor de matemáticas; sin embargo, no ha podido conseguir un nombramiento, y su mayor anhelo es trabajar como educador en una escuela de su localidad.

“Con que me nombren yo creo que no se necesitaría otra cosa, porque yo siempre me he interesado en lo que yo haga, lograrlo por mi propio esfuerzo”, expresó.

Su pasión por la vida se refleja en cada una de sus actividades. Este joven monta a caballo con la misma destreza que cualquiera con dos piernas, su entusiasmo y habilidad sobre la motocicleta dejan a todos boquiabiertos, y cuando canta, su voz resuena con una fuerza que va más allá de lo físico. Además, participa activamente en deportes, juega a la pelota con sus amigos y corre de un lado a otro con una energía que contagia.

En el amor, también ha encontrado una razón más para sonreír. Este joven valiente ha conquistado el corazón de una mujer y ahora planean casarse. Su historia de amor es un testimonio más de que el verdadero valor reside en el espíritu y no en las apariencias físicas.

Cada día, este joven nos demuestra que los límites están solo en nuestra mente. Su vida es un ejemplo viviente de superación, de cómo enfrentar y vencer los retos que la vida nos presenta.

Para ayudar a Omar: (829) 337-8244

Por Honatan Caraballo