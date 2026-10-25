Joven de 23 años necesita US$70,000 para tratar tumor en un ojo

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Santo Domingo. Elainne Carrasco Santana, de 23 años, solicita ayuda económica para costear el tratamiento que necesita tras ser diagnosticada con un tumor en el ojo izquierdo durante un chequeo médico de rutina.
Según explicó la joven, los estudios realizados hasta el momento indican que el tumor no se ha extendido a otras áreas, lo que mantiene la esperanza de su recuperación.
Sin embargo, su familia enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos médicos. Su padre, Confesor Carrasco, informó que necesitan reunir aproximadamente US$70,000 para pagar las intervenciones quirúrgicas y los medicamentos requeridos.
La situación se ha complicado porque, según explicó, ambos padres llevan alrededor de cinco meses sin trabajar, lo que limita su capacidad para asumir los costos del tratamiento.
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El tratamiento requiere seguimiento en Estados Unidos
Después de las intervenciones quirúrgicas, Elainne deberá acudir durante dos años a consultas y evaluaciones médicas cada cuatro meses. Para ello, tendrá que viajar a Filadelfia, Estados Unidos.
A las dificultades económicas se suma que la joven todavía no cuenta con la visa necesaria para realizar esos viajes.
Su padre manifestó la preocupación que enfrenta la familia ante la necesidad de reunir el dinero y completar los trámites para que pueda recibir la atención médica.
Familia pide ayuda solidaria
Ante esta situación, la familia solicita la colaboración de la ciudadanía para reunir los recursos necesarios y dar continuidad al tratamiento de la joven.
Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse directamente con su padre, Confesor Carrasco, al teléfono (809) 997-5077.
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