Joven de 23 años necesita US$70,000 para tratar tumor en un ojo

Santo Domingo. Elainne Carrasco Santana, de 23 años, solicita ayuda económica para costear el tratamiento que necesita tras ser diagnosticada con un tumor en el ojo izquierdo durante un chequeo médico de rutina.

Según explicó la joven, los estudios realizados hasta el momento indican que el tumor no se ha extendido a otras áreas, lo que mantiene la esperanza de su recuperación.

Sin embargo, su familia enfrenta dificultades económicas para cubrir los gastos médicos. Su padre, Confesor Carrasco, informó que necesitan reunir aproximadamente US$70,000 para pagar las intervenciones quirúrgicas y los medicamentos requeridos.

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La situación se ha complicado porque, según explicó, ambos padres llevan alrededor de cinco meses sin trabajar, lo que limita su capacidad para asumir los costos del tratamiento.