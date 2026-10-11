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Joven muere electrocutado mientras pintaba un apartamento en Santiago Oeste

El hecho es investigado por las autoridades, que procuran establecer las circunstancias en que ocurrió y cómo se produjo el contacto

Esther Santos
Joven muere electrocutado mientras pintaba un apartamento en Santiago Oeste
Joven muere electrocutado mientras pintaba un apartamento en Santiago Oeste
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Santiago.– Un joven de 26 años murió electrocutado mientras realizaba trabajos de pintura en un apartamento de la comunidad Los Llanos del Ingenio, en Santiago Oeste, informaron versiones preliminares.

La víctima la identificaron como Jeifrys Francisco López. De acuerdo con los datos disponibles, el joven se encontraba pintando el inmueble cuando habría hecho contacto con un cable del tendido eléctrico, lo que le provocó la descarga mortal.

El hecho lo investigan las autoridades, que procuran establecer las circunstancias en que ocurrió y confirmar cómo se produjo el contacto con el cable.

La muerte de López ha causado pesar entre residentes de la comunidad. Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el caso.

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