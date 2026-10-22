Anderson Santos habría sido ultimado por faltante de 200 pesos, según la Policía

Una discusión por un faltante de RD$200 en un punto de venta de drogas figura entre las circunstancias que investigan las autoridades en el caso de Anderson Santos, alias “Vaguito”, cuyo cadáver apareció enterrado en la comunidad de Pescadero, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Por el caso, la Policía Nacional investiga a Brayan Cius, detenido previamente por presunta posesión de drogas y señalado por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) como la última persona que habría acompañado al joven antes de su desaparición.

Según la versión preliminar ofrecida por Cius, ambos trabajaban en un punto de venta de drogas atribuido a un hombre conocido como “Carlos”. Allí se habría producido una discusión por un faltante de RD$200 en mercancía.

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El detenido declaró que, durante el altercado, “Carlos” habría manipulado un arma de fuego y disparado contra Santos, causándole la muerte. Las autoridades investigan esta versión para establecer cómo ocurrieron los hechos.