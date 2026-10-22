Anderson Santos habría sido ultimado por faltante de 200 pesos, según la Policía

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Una discusión por un faltante de RD$200 en un punto de venta de drogas figura entre las circunstancias que investigan las autoridades en el caso de Anderson Santos, alias “Vaguito”, cuyo cadáver apareció enterrado en la comunidad de Pescadero, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
Por el caso, la Policía Nacional investiga a Brayan Cius, detenido previamente por presunta posesión de drogas y señalado por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) como la última persona que habría acompañado al joven antes de su desaparición.
Según la versión preliminar ofrecida por Cius, ambos trabajaban en un punto de venta de drogas atribuido a un hombre conocido como “Carlos”. Allí se habría producido una discusión por un faltante de RD$200 en mercancía.
El detenido declaró que, durante el altercado, “Carlos” habría manipulado un arma de fuego y disparado contra Santos, causándole la muerte. Las autoridades investigan esta versión para establecer cómo ocurrieron los hechos.
Notas relacionadas
Trasladaron y enterraron el cadáver
De acuerdo con el relato de Cius, después del disparo, él y “Carlos” ocultaron el cuerpo cerca del lugar y lo cubrieron con lilas. Más tarde, durante la madrugada, lo trasladaron en una motocicleta hasta un punto situado a unos dos kilómetros de distancia.
En ese lugar, según la misma declaración, cavaron un hoyo y enterraron el cadáver con la intención de evitar que lo encontraran.
El hallazgo del cuerpo en Pescadero forma parte de las diligencias que realizan las autoridades para esclarecer la muerte del joven y determinar la participación de los señalados.
La Policía Nacional continúa las investigaciones junto con el Ministerio Público para establecer las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades penales.
Te puede interesar
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Familiares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte