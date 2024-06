Joven denuncia fue atropellada y conductor emprendió la huida

Santo Domingo, R.D.-Una joven denunció en su red social de Instagram que fue atropellada por un conductor que emprendió la huida. El hecho ocurrió el pasado sábado 15 de junio en la Avenida Washington alrededor de las 5.30 de la tarde.

Se trata de Brigitte French Lembert quien narra en su cuenta de Instagram @brigittefrenchh que “el día de ayer (15 de junio del 2024) mientras salía de mi trabajo y me dirigía a comer, fui atropellada por un conductor desprevenido, que además de no pasarse en un semáforo en rojo no se detuvo a ayudarme. Luego del accidente, mientras le pida ayuda ensangrentada y adolorida”.

Continúa diciendo que no sabe cómo despertó luego de haber recibido un golpe tan fuerte en la cabeza y solo el acordarme de haber salido volando en el aire. Indica que el accidente ocurrió en la Avenida George Washington y que la atendieron en a la Clínica Abreu.

La joven indica que una trabajadora independiente, sin seguridad social. Y que a raíz del accidente no puede trabajar, por lo que no cuenta con los ingresos para cubrir sus medicinas. Asimismo, coloca una cuenta del Banco de Reservas para que el que esté interesado pueda donarle dinero.

“Por lo que en esta ocasión y con mucha vergüenza me veo en la situación de pedir de su ayuda (cualquier donación sirve). También a las personas que donen luego de que termine mi reposo le estaré ofreciendo promociones de perforaciones gratis y regalando joyerías”, narra la dama atropellada.

Según sus publicaciones, Brigitte French Lembert se dedica a hacer perforaciones y tatuajes. Y la cuenta de ahorro para hacerle cualquier tipo de donación es la número 9604932816 del Banco de Reservas.

Cifras de accidentes de tránsito en el 2023

Según los datos disponibles en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en el año 2023 esa institución registró 1,994 muertes por accidentes. De esa cifra, 1,661 fueron de sexo masculino y 255 de sexo femenino.