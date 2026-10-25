Joven con discapacidad pide ayuda para culminar estudios universitarios

Pese a vivir con una discapacidad que afecta sus pies, una mano y el habla, una joven de 19 años solicita ayuda para continuar sus estudios universitarios, tras graduarse con honores en la secundaria. El deseo de convertirse en ingeniera industrial, no se ve limitado por sus dificultades físicas.

Noelia Jiménez Feliz, joven de 19 años residentes en Los Girasoles, quiere conseguir ayuda económica para cubrir los gastos de su carrera universitaria y el transporte.

Su vida es marcada por circunstancias difíciles desde su nacimiento. Su madre falleció durante el parto, junto con su hermana gemela. Quedó huérfana de madre desde nacimiento el primer momento de su vida, al que se suma el abandono de su padre.

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La familia solicita que Noelia la tomen en cuenta para una beca universitaria. Además, apoyo para hacer realidad su sueño de publicar el libro sobre su historia.

Noelia consiguió culminar sus estudios secundarios con honores y para dar el paso hacia la universidad. Jiménez Felizquiere demostrar que merece las oportunidades para desarrollar sus capacidades y alcanzar sus metas. Las personas e instituciones interesadas en colaborar con su causa, se pueden comunicar al teléfono 829-669-9373.