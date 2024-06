“Casi me quita la vida”: Joven atropellada pide a las autoridades que investiguen su caso

Santo Domingo, RD.- La joven Brigitte French Lembert, quien esta semana ha denunciado que el pasado sábado fue atropellada en la avenida Washington por un desconocido que emprendió la huida, pide a las autoridades que le den importancia a su caso, que revisen las cámaras de seguridad e investiguen.

Según contó, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, solo recuerda que la persona que la atropelló es un hombre de tez india, calvo, que se desplazaba en un carro Toyota Corolla, color verde olivo. Asegura que tras el accidente ese hombre abandonó la escena estando el semáforo en rojo y la dejó ahí tirada.

“Por favor, necesito ver la cámara del semáforo donde me atropellaron. Ese accidente casi me cuesta la vida, necesito saber quién es. Yo, que no tengo dinero, a nadie le interesa saber cómo fue mi accidente, pero si fuera un riquito aparece el culpable de una vez”, reclama la joven.

Con un cuello ortopédico colocado y visibles golpes en su rostro, la mujer advierte que si no ubican al responsable de su accidente, esa persona seguirá haciendo lo mismo.

Menciona al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett) y al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

En serio, ¿no van a buscar quién es?… por más viral que se ha hecho mi imagen, no les interesa saber quién es esa persona? Brigitte French Lembert

En sus publicaciones acerca del accidente, la joven cuenta que ocurrió el pasado sábado 15 de junio en la avenida Washington, alrededor de las 5:30 de la tarde tras salir de su lugar de trabajo.

“Fui atropellada por un conductor desprevenido que, además de no pasarse en un semáforo en rojo, no se detuvo a ayudarme”, explica la joven y agrega que estaba ensangrentada y adolorida.