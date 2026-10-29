¿Y cómo llegaron las municiones dominicanas a Haití?

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El diplomático Josué Fiallo pidió a las autoridades dominicanas investigar cómo llegaron a Haití municiones que, según un informe de Naciones Unidas, pertenecían a un lote vendido en 2022 a la República Dominicana por Colombia. Fiallo explicó que el informe identificó municiones de calibre 5.56 milímetros, utilizadas en fusiles AR-15, entre las armas y municiones incautadas en territorio haitiano. Según indicó, Colombia confirmó que esas balas formaban parte de un lote vendido al Ejército dominicano. El diplomático aclaró que las municiones identificadas en Haití no deben confundirse con el faltante de aproximadamente 950,000 unidades detectado en una auditoría de los arsenales de organismos de seguridad dominicanos. Publicidad

Precisó que las municiones verificadas como coincidentes con el informe serían cientos y podrían alcanzar unas 1,500. Por tanto, insistió en distinguir entre las unidades identificadas en Haití y el faltante reportado en los inventarios dominicanos. Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM. ¿Quién tenía las municiones? El diplomático planteó que la investigación debe determinar dónde estaban almacenadas las municiones, a quiénes estaban asignadas y cómo salieron de los arsenales. A su juicio, no es aceptable que material procedente de instituciones dominicanas termine en Haití. Y que además pueda utilizarse en hechos que pongan en peligro a la población civil. Publicidad Fiallo también cuestionó que el caso se convierta en una disputa política, en lugar de centrarse en esclarecer las circunstancias en que las municiones llegaron a Haití.

Participación dominicana en Haití

Durante la entrevista, el diplomático también explicó que no existe una prohibición general de las Naciones Unidas que impida a un país vecino participar en una misión internacional de seguridad en otro Estado.

Indicó que la República Dominicana podría integrarse a la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití, pero consideró que esa decisión no sería conveniente.

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Argumentó que una intervención dominicana en territorio haitiano podría facilitar que las pandillas utilizaran la presencia de tropas extranjeras como argumento para unirse contra un enemigo común. También advirtió sobre las posibles responsabilidades internacionales por violaciones al derecho internacional humanitario.

Reclutamiento de dominicanos para la guerra

Fiallo también se refirió a los dominicanos que viajan a Rusia para incorporarse a actividades relacionadas con el conflicto bélico. Explicó que algunos pudieron haber sido engañados mediante ofertas de trabajo, una práctica que, dependiendo de las circunstancias, podría constituir trata de personas.

El diplomático recomendó verificar cualquier oferta laboral vinculada a países en conflicto y señaló que las autoridades dominicanas deben mantenerse atentas a posibles redes de reclutamiento en el país.

Además, valoró la orientación que brindan la Cancillería y la Embajada dominicana en Rusia a quienes buscan información o asistencia para regresar al país.