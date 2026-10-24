Jornada Soplo brinda atención médica gratuita a más de 800 personas en SDN

La pastora Evelyn Alcántara de Encarnación, organizadora de la Jornada Soplo, informó que la más reciente edición de esta iniciativa brindó servicios de salud a más de 800 personas en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, con la participación de médicos, laboratorios y centros de atención.

Alcántara, sobreviviente de cáncer de mama y representante del Ministerio de Restauración Familiar Soplo de Vida a las Naciones (Mirefasovina), explicó que la jornada se desarrolló en dos turnos y contó con consultas de medicina familiar, general y ginecológica, pruebas de Papanicolaou, sonografías y evaluaciones nutricionales.

La actividad también incorporó análisis de laboratorio, como hemogramas, pruebas de orina y glicemia, además de servicios de salud visual. Según la organizadora, un centro de visión atendió gratuitamente a más de 100 personas y facilitó monturas, mientras los beneficiarios debían cubrir parte del costo de los cristales.