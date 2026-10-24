Jornada Soplo brinda atención médica gratuita a más de 800 personas en SDN

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La pastora Evelyn Alcántara de Encarnación, organizadora de la Jornada Soplo, informó que la más reciente edición de esta iniciativa brindó servicios de salud a más de 800 personas en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, con la participación de médicos, laboratorios y centros de atención.
Alcántara, sobreviviente de cáncer de mama y representante del Ministerio de Restauración Familiar Soplo de Vida a las Naciones (Mirefasovina), explicó que la jornada se desarrolló en dos turnos y contó con consultas de medicina familiar, general y ginecológica, pruebas de Papanicolaou, sonografías y evaluaciones nutricionales.
La actividad también incorporó análisis de laboratorio, como hemogramas, pruebas de orina y glicemia, además de servicios de salud visual. Según la organizadora, un centro de visión atendió gratuitamente a más de 100 personas y facilitó monturas, mientras los beneficiarios debían cubrir parte del costo de los cristales.
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Apoyo médico durante todo el año
La pastora destacó el respaldo del personal del centro de salud de La Javilla, Cedilab y el centro de atención primaria coordinado por el doctor Camarena. Señaló que la colaboración permitió ampliar los servicios ofrecidos a la comunidad.
Asimismo, explicó que Mirefasovina mantiene durante todo el año programas de apoyo con medicamentos para personas con enfermedades cardíacas y diabetes, además de insumos para pacientes encamados o en recuperación de cirugías.
La organización también facilita acceso a estudios relacionados con el cáncer de mama, según las necesidades y los recursos disponibles. Para solicitar información o asistencia, los interesados pueden llamar al 849-655-7540 o consultar las cuentas de Instagram @mirefasovinaoficial y @jornadas.soplo.
Alcántara ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
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