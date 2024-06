Jorge Luis Estrella se muestra arrepentido y pide perdón a su familia

Santo Domingo, R.D.-Jorge Luis Estrella Arias se mostró arrepentido por incurrir en el asalto a una sucursal del Banco Popular. A su llegada al Palacio de la Policia, también pidio perdon a la sociedad.

Asimismo, Estrella Arias también admintio que su hermano Richard Michel Estella Arias, de 25 años, sí participó del asalto.

Pidio a mi familia que me perdonen. Era mi hermano, mas que todo queria ayudar a la familia porque estamos pasando por una situación. Le ayude a conseguir los uniformes, entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas. Nada, me involucré de una manera estupida, le pido disculpa al país. Mi hermano se encargó de eso, no he recibido dinero.

Jorge Luis Estrella Arias, implicado en asalto