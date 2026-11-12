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El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que esa organización ha duplicado su simpatía en un año y medio y que está enfocada en competir por un lugar en una eventual segunda vuelta en las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Pujols sostuvo que el balance preliminar del trabajo partidario es satisfactorio, especialmente si se toma en cuenta el desempeño electoral de la organización en 2024.

“Hay mucha gente que entendía que la vida del PLD había concluido en el 2024, y el PLD no ha hecho menos que duplicar su simpatía en un año y medio”, expresó.

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El dirigente destacó, además, los avances en la reorganización interna, la formación política y el trabajo opositor, así como el posicionamiento de los dirigentes que han manifestado aspiraciones presidenciales.

Sobre el escenario electoral de 2028, Pujols consideró que el país presenta una configuración de tres fuerzas políticas con posibilidades de competir por la Presidencia, por lo que entiende que el PLD debe concentrarse en alcanzar una posición que le permita clasificar a una segunda vuelta.

“Es un escenario de tres tercios”, afirmó, al explicar que la organización no tiene previsto centrar sus esfuerzos en una política de alianzas desde ahora.

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“El PLD lo que está enfocado en ser ese partido que clasifique y luego veremos lo demás”, agregó.

Selección de candidaturas

En cuanto a la selección de sus candidaturas, explicó que el Comité Central tendrá la facultad de decidir los métodos, fechas y procedimientos para escoger al candidato presidencial y a los demás aspirantes de la organización, siempre dentro de los plazos establecidos por la ley y bajo el arbitraje de la Junta Central Electoral.

Pujols cuestiona el desempeño económico del Gobierno

Durante la entrevista, el secretario general del PLD también cuestionó el desempeño económico del Gobierno, al considerar que existen riesgos relacionados con el déficit fiscal, el servicio de la deuda pública, las pérdidas del sector eléctrico y el crecimiento de la nómina estatal.

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Pujols señaló que el país destina más de RD$1,000 millones diarios al pago de intereses de la deuda y que el déficit fiscal se sitúa en un 3.7 % del producto interno bruto (PIB).

y que el déficit fiscal se sitúa en un 3.7 % del producto interno bruto (PIB). También criticó el aumento del gasto corriente y las pérdidas del sector eléctrico, que, según indicó, se encuentran entre el 44 % y el 45 %.

“Yo no vería como optimista el desempeño de la economía”, manifestó.

Asimismo, cuestionó las medidas gubernamentales que, a su juicio, buscan generar aplausos en la población sin producir resultados concretos.

“Hay muchas medidas de carácter simbólico que se toman, que procuran muchas veces más el aplauso de la población que lograr un efecto real en el desempeño del gobierno”, sostuvo.

Haití y otros asuntos institucionales

Al referirse a la crisis de Haití, Pujols expresó preocupación por la inestabilidad que atraviesa ese país y los posibles efectos sobre la integridad territorial y la soberanía dominicana.

El dirigente consideró positivo que República Dominicana facilite apoyo logístico a las misiones que procuren estabilizar Haití, siempre que se respeten determinados parámetros.

No obstante, advirtió que el Gobierno debe adoptar mayores medidas de seguridad en la frontera dominico-haitiana.

“Lo que yo creo que sí debe hacer el gobierno es tomar todas las previsiones para que la frontera esté debidamente sellada”, afirmó.

También señaló como preocupante el hallazgo de municiones de la Policía Nacional y del Ejército dominicano en territorio haitiano, en poder de bandas armadas, y sostuvo que las autoridades deben ofrecer explicaciones al respecto.

Pujols valoró como positivo que el Consejo Nacional de la Magistratura escogiera a un juez de carrera para presidir la Suprema Corte de Justicia, aunque indicó que todavía queda por demostrar su desempeño frente a los desafíos del sistema judicial.

Entre esos retos mencionó la reducción de la mora judicial y la necesidad de evitar situaciones de persecución política.

“Creemos que puede significar un avance”, expresó.

El secretario general del PLD también informó que la organización prevé reunir a su Comité Político antes de finalizar el año para evaluar los avances de la estructura partidaria y pasar balance a su trabajo organizativo y electoral.