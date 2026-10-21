Joel Santos impulsa ley para promover ahorro y eficiencia energética en RD

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la digitalización de los servicios eléctricos, la gestión inteligente de la demanda y la incorporación de nuevas tecnologías son fundamentales para optimizar el consumo de energía, reducir pérdidas y fortalecer la eficiencia del sistema eléctrico dominicano.
Santos ofreció estas declaraciones durante las palabras de apertura del foro “Sinergia energética: innovación, ahorro y consumo inteligente”, organizado por el Viceministerio de Innovación y Transición Energética, con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía, celebrado este 21 de octubre. La actividad reunió a expertos y representantes del sector para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas al consumo responsable.
Durante su intervención, destacó que el desafío energético no se limita a ampliar la capacidad de generación, sino también a aprovechar mejor los recursos disponibles para impulsar la productividad, la competitividad y el bienestar de la población.
En ese sentido, subrayó la importancia de contar con sistemas inteligentes que permitan optimizar el consumo. Asimismo, ofrecer a los usuarios herramientas para tomar decisiones informadas.
Como parte de las acciones del Gobierno, citó la Resolución 019-2026, que establece medidas de ahorro energético en las instituciones públicas. Así como las campañas de sensibilización que desarrolla el Ministerio para fomentar el consumo responsable en hogares, empresas y entidades gubernamentales.
Gobierno proyecta instalar hasta 800 megavatios en baterías para 2028
También destacó los planes de expansión del almacenamiento mediante baterías, con una proyección de entre 600 y 800 megavatios para 2028. Esto, para aprovechar mejor la generación renovable y fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico.
El ministro reiteró la importancia de avanzar en la aprobación del proyecto de Ley de Eficiencia Energética. Esta iniciativa está orientada a promover el uso racional de la energía y contribuir a la reducción de los costos eléctricos.
La propuesta contempla incentivos fiscales para la importación y uso de equipos eficientes, así como la implementación de estándares de eficiencia energética en edificaciones y sectores productivos. Estas medidas buscan fomentar la incorporación de tecnologías de menor consumo y generar ahorros para los usuarios.
Santos resaltó, además, la importancia de la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y los organismos internacionales para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sostenible.
En tanto, Ángel Rodríguez, director de Promoción y Uso Racional de la Energía, intervino en representación de Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética. Durante su participación, reflexionó sobre el uso adecuado de los equipos eléctricos y energéticos.
“No necesitamos generar, transmitir ni distribuir la energía que aprendemos a no desperdiciar. Y ese es uno de los mayores aportes que todos podemos hacer al futuro energético de nuestra nación”, señaló.
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Experiencias
El foro abordó la eficiencia energética, la gestión de la demanda, el consumo inteligente, la innovación y la digitalización del sistema eléctrico. Luis Andrés Jácome, gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), de Costa Rica, compartió la experiencia de su país en estas áreas, mientras que Joan Genao, de Tradenergy, expuso sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión energética y la relación con los usuarios.
También se realizó un conversatorio sobre transición energética sostenible, energías renovables, almacenamiento y competitividad. En el encuentro participaron Óscar San Martín, de InterEnergy Group y CEPM; Alfonso Rodríguez, de Asofera; Joan Genao y Andrés Jácome.
La actividad contó con la presencia de los viceministros Gaddis Corporán y Osiris Decena, así como de Manuel López, gerente general del Organismo Coordinador del SENI, y representantes de los sectores público y privado.
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