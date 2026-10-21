Joel Santos impulsa ley para promover ahorro y eficiencia energética en RD

SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la digitalización de los servicios eléctricos, la gestión inteligente de la demanda y la incorporación de nuevas tecnologías son fundamentales para optimizar el consumo de energía, reducir pérdidas y fortalecer la eficiencia del sistema eléctrico dominicano.

Santos ofreció estas declaraciones durante las palabras de apertura del foro “Sinergia energética: innovación, ahorro y consumo inteligente”, organizado por el Viceministerio de Innovación y Transición Energética, con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía, celebrado este 21 de octubre. La actividad reunió a expertos y representantes del sector para intercambiar experiencias y buenas prácticas orientadas al consumo responsable.

Durante su intervención, destacó que el desafío energético no se limita a ampliar la capacidad de generación, sino también a aprovechar mejor los recursos disponibles para impulsar la productividad, la competitividad y el bienestar de la población.

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En ese sentido, subrayó la importancia de contar con sistemas inteligentes que permitan optimizar el consumo. Asimismo, ofrecer a los usuarios herramientas para tomar decisiones informadas.

Como parte de las acciones del Gobierno, citó la Resolución 019-2026, que establece medidas de ahorro energético en las instituciones públicas. Así como las campañas de sensibilización que desarrolla el Ministerio para fomentar el consumo responsable en hogares, empresas y entidades gubernamentales.

Gobierno proyecta instalar hasta 800 megavatios en baterías para 2028

También destacó los planes de expansión del almacenamiento mediante baterías, con una proyección de entre 600 y 800 megavatios para 2028. Esto, para aprovechar mejor la generación renovable y fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico.

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El ministro reiteró la importancia de avanzar en la aprobación del proyecto de Ley de Eficiencia Energética. Esta iniciativa está orientada a promover el uso racional de la energía y contribuir a la reducción de los costos eléctricos.

La propuesta contempla incentivos fiscales para la importación y uso de equipos eficientes, así como la implementación de estándares de eficiencia energética en edificaciones y sectores productivos. Estas medidas buscan fomentar la incorporación de tecnologías de menor consumo y generar ahorros para los usuarios.

Santos resaltó, además, la importancia de la colaboración entre el Gobierno, el sector privado y los organismos internacionales para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sostenible.

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En tanto, Ángel Rodríguez, director de Promoción y Uso Racional de la Energía, intervino en representación de Betty Soto, viceministra de Innovación y Transición Energética. Durante su participación, reflexionó sobre el uso adecuado de los equipos eléctricos y energéticos.