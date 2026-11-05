Atención viajeros: JetBlue vuelve a aumentar el costo de las maletas

JetBlue aumenta también el costo de la segunda maleta

El incremento de JetBlue también afecta a los pasajeros que necesitan facturar una segunda maleta.

La tarifa comienza en 70 dólares durante los períodos de menor demanda y alcanza los 75 dólares en las temporadas de mayor movimiento. Quienes paguen en el aeropuerto podrían desembolsar hasta 85 dólares por ese segundo equipaje.

La aerolínea explicó que el ajuste responde al aumento de los costos de combustible y operación.

«Esto nos permite mantener nuestras tarifas base competitivas, a la vez que brindamos a los clientes la opción de pagar por el equipaje facturado solo si lo necesitan», indicó JetBlue en un comunicado citado por AP.

Segunda subida de equipaje en 2026

Este es el segundo aumento de JetBlue en lo que va de año. En marzo, la compañía ya había elevado los cargos por equipaje.

A principios de 2026, la primera maleta facturada en la mayoría de los vuelos nacionales de clase económica costaba 35 dólares durante los períodos de menor demanda.

La decisión también se suma a incrementos similares aplicados por otras aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United, American Airlines y Southwest.

El combustible presiona los costos de JetBlue

JetBlue atribuyó el nuevo ajuste al encarecimiento del combustible y de sus operaciones. La compañía tiene su principal terminal en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

Durante la presentación de sus resultados del tercer trimestre, los ejecutivos señalaron que la demanda de viajes continúa sólida, pese al incremento de los precios de los boletos y otros cargos.

La aerolínea informó que el combustible alcanzó un precio promedio de 3.91 dólares por galón durante el verano, un 57 % más que el año anterior.

Además, prevé que el costo suba a 4.64 dólares por galón durante el último trimestre de 2026. Esa cifra representaría un aumento del 85 % respecto al mismo período de 2025.

El conflicto con Irán y las restricciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz figuran entre los factores que han contribuido a mantener elevados los precios del petróleo y del combustible para aviones.

Algunos pasajeros podrán viajar con equipaje gratis

El aumento no afectará a todos los viajeros de JetBlue.

Los pasajeros elegibles que tengan determinadas tarjetas de crédito de marca compartida de la aerolínea, así como algunos miembros de su programa de fidelización, podrán continuar facturando equipaje sin costo, según las condiciones de sus beneficios.