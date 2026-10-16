Caso Jet Set: juez acoge homicidio voluntario con dolo eventual

¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo. – El caso Jet Set dio un giro este viernes, luego de que el juez Franny González Castillo acogiera la calificación jurídica de homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual contra Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el desplome del techo de la discoteca, y ordenara que el caso sea conocido desde cero por un tribunal colegiado.

En términos sencillos, la decisión abre la puerta a que se determine si los imputados conocían el peligro de que ocurriera una tragedia y, aun así, continuaron actuando sin evitar el riesgo. Esto no significa que el tribunal haya establecido su culpabilidad, sino que esa posibilidad deberá examinarse durante el juicio.

El magistrado acogió la solicitud presentada por varios abogados de las víctimas, querellantes, actores civiles y acusadores particulares, quienes reclamaban que los hechos no se juzgaran únicamente como homicidio involuntario, calificación originalmente presentada por el Ministerio Público.

Publicidad

¿Por qué el juez acogió el dolo eventual? Durante la lectura de su decisión, González Castillo explicó que el dolo eventual no exige demostrar que una persona tuviera la intención directa de matar, sino evaluar si conocía la posibilidad de provocar un resultado mortal y, pese a ello, continuó actuando aceptando ese riesgo. El tribunal consideró que los hechos expuestos permiten examinar elementos cognitivos y volitivos relacionados con esta figura jurídica, conforme a los artículos 295 y 309 del Código Penal. Asimismo, el magistrado sostuvo que el dolo eventual no necesita estar expresamente descrito en el Código Penal para ser objeto de análisis dentro de la responsabilidad penal. Publicidad También aclaró que la variación de la calificación jurídica puede realizarse sobre los mismos hechos presentados en la acusación, sin necesidad de incorporar nuevas circunstancias.