Jesús Colón afirma que Carolina Mejía ganará la convención del PRM

Santo Domingo, RD.- El dirigente político y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Colón Arache, afirmó que Carolina Mejía ganará la convención interna de esa organización política con más del 60 % de los votos, convirtiéndose así en la sucesora del presidente Luis Abinader.

Colón Arache, quien también se desempeña como coordinador de estrategia del equipo de campaña de la aspirante a la nominación presidencial, sostuvo que el crecimiento que ha experimentado el proyecto político de Mejía ha contribuido a cambiar la percepción de numerosos dirigentes y miembros de la organización oficialista.

“Las encuestas son una radiografía del momento, y la cantidad de dirigentes de las principales provincias y municipios que están apoyando este proyecto da mucho que pensar a la hora de emitir una opinión”, expresó.