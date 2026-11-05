Jesús Colón afirma que Carolina Mejía ganará la convención del PRM

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Santo Domingo, RD.- El dirigente político y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Colón Arache, afirmó que Carolina Mejía ganará la convención interna de esa organización política con más del 60 % de los votos, convirtiéndose así en la sucesora del presidente Luis Abinader.
Colón Arache, quien también se desempeña como coordinador de estrategia del equipo de campaña de la aspirante a la nominación presidencial, sostuvo que el crecimiento que ha experimentado el proyecto político de Mejía ha contribuido a cambiar la percepción de numerosos dirigentes y miembros de la organización oficialista.
“Las encuestas son una radiografía del momento, y la cantidad de dirigentes de las principales provincias y municipios que están apoyando este proyecto da mucho que pensar a la hora de emitir una opinión”, expresó.
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Asimismo aseguró que los dirigentes que acompañan a Carolina Mejía en este proyecto de nación son miembros de la base del partido, con experiencia y conocimiento de la estructura política y de dónde se encuentran los votos.
Durante su participación en el programa DH- Analiza que se produce en el portal DominicanosHoy, que conduce el periodista Ángel Jiménez, aseguró el proyecto presidencial de Mejía cuenta con una sólida presencia en las 32 provincias del país, incluido el Distrito Nacional, lo que, a su juicio, constituye una muestra del respaldo que ha logrado consolidar dentro de las filas del PRM.
Finalmente, Colón Arache dejó claro que la contienda será una convención interna de esa organización política y reiteró su confianza en que Carolina Mejía se impondrá frente a David Collado con más del 60 % de los votos.
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