Yeni Berenice y Faride Raful encabezan foro contra el crimen organizado

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Santo Domingo, RD. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezaron la apertura del tercer Encuentro Anual del Programa El PAcCTO 2.0, una iniciativa internacional que busca fortalecer la cooperación entre instituciones para combatir el crimen organizado.
El evento, bajo el lema “Instituciones fuertes, sociedades resilientes: juntos contra el crimen organizado”, reúne esfuerzos para enfrentar las redes criminales transnacionales mediante la colaboración entre organismos de seguridad y entidades responsables de la persecución del delito.
La iniciativa también promueve el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta de las autoridades ante las nuevas modalidades del crimen organizado.
El encuentro busca impulsar el trabajo conjunto entre países y fortalecer las capacidades de sus instituciones para enfrentar las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada.
La propuesta contempla la colaboración entre agencias de seguridad y organismos vinculados a la prevención y persecución del delito. De esta manera, se procura mejorar el intercambio de información. También la coordinación de acciones frente a las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
Durante la apertura, Javier Samper, director de El PAcCTO 2.0, destacó la importancia de unir esfuerzos entre las instituciones de los países participantes para responder de manera coordinada a este desafío.
Notas relacionadas
Tecnología y fortalecimiento institucional
Uno de los ejes del programa es la incorporación de herramientas tecnológicas acordes con la evolución del crimen organizado.
Estas capacidades buscan contribuir a que las instituciones puedan responder con mayor eficacia a las actividades ilícitas y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional.
Con este tercer encuentro anual, El PAcCTO 2.0 reafirma su apuesta por el trabajo conjunto entre países. También el fortalecimiento institucional como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado transnacional.
Agenda de cooperación 2027-2030
El Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0 reúne del 13 al 15 de octubre en Santo Domingo a delegaciones de seguridad y justicia de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Las jornadas buscan definir las prioridades de cooperación para el período 2027-2030. También identificar iniciativas que refuercen la respuesta conjunta frente a las redes criminales transnacionales.
Raful señaló que la cooperación debe traducirse en capacidades que permanezcan en las instituciones. También que permitan sostener el intercambio de información y la coordinación operativa más allá de cada iniciativa.
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