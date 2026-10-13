Yeni Berenice y Faride Raful encabezan foro contra el crimen organizado

Santo Domingo, RD. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezaron la apertura del tercer Encuentro Anual del Programa El PAcCTO 2.0, una iniciativa internacional que busca fortalecer la cooperación entre instituciones para combatir el crimen organizado.

El evento, bajo el lema “Instituciones fuertes, sociedades resilientes: juntos contra el crimen organizado”, reúne esfuerzos para enfrentar las redes criminales transnacionales mediante la colaboración entre organismos de seguridad y entidades responsables de la persecución del delito.

La iniciativa también promueve el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta de las autoridades ante las nuevas modalidades del crimen organizado.

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El encuentro busca impulsar el trabajo conjunto entre países y fortalecer las capacidades de sus instituciones para enfrentar las distintas manifestaciones de la delincuencia organizada.

La propuesta contempla la colaboración entre agencias de seguridad y organismos vinculados a la prevención y persecución del delito. De esta manera, se procura mejorar el intercambio de información. También la coordinación de acciones frente a las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Durante la apertura, Javier Samper, director de El PAcCTO 2.0, destacó la importancia de unir esfuerzos entre las instituciones de los países participantes para responder de manera coordinada a este desafío.