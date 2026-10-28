Jean Suriel advierte que las lluvias continuarán hasta el jueves

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El analista meteorológico Jean Suriel advirtió que las lluvias continuarán durante las próximas 24 a 48 horas en República Dominicana, debido a la combinación de una vaguada, un frente frío, una baja presión y un río atmosférico que transporta abundante humedad hacia el territorio nacional.
Suriel explicó que las precipitaciones de las últimas 24 a 48 horas han provocado inundaciones en diferentes zonas del país y que el pronóstico mantiene el potencial de nuevos aguaceros, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Posibles inundaciones en varias regiones
El analista indicó que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este miércoles se esperan aguaceros. Estos principalmente en el este, sureste, sur, suroeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.
Para la tarde, las lluvias podrían extenderse hacia el Cibao, con posibilidad de inundaciones significativas en las regiones norte, noroeste y noreste.
Suriel llamó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones urbanas y repentinas. Según su pronóstico, las precipitaciones continuarían hasta el jueves en gran parte del país.
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