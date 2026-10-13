Jean Andrés Pumarol puede ser procesado como una persona normal, según el Inacif

Santo Domingo, RD. -Jean Andrés Pumarol Fernandez, acusado de matar a la señora Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, asesinada junto a su perrita, el 23 de julio del 2025, en un ataque perpetrado en su apartamento del ensanche Naco, debe ser procesado como una persona normal, para que responda por los hechos que cometió confirma el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó la audiencia para el 04 de noviembre 2026, la audiencia de juicio de fondo.

Familiares de la señora Handal Abugabir, piden a los jueces Gisselle Méndez, Emely Bruno y Yulelka Henríquez, rechazar la solicitud para que el acusado se declare inimputable.

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Miguel Valerio abogado de la familia de la víctima

Hablando a través de su abogado Miguel Valerio, sostienen que a Pumarol Fernandez, deben procesarlo como una persona normal, debido a que sus acciones dejan bien claro que actuó con consentimiento de causa.

Para cometer el hecho se escondía detrás de la puerta para que no lo vieran por el ojo mágico cuando la trabajadora se acercaba a la puerta, desconectó el teléfono del apartamento para que los familiares no tuvieran comunicación.

Inacif establece que el imputado se encuentra apto para responder al juicio

Valerio representante de la familia de la víctima dijo que el Inacif establece que el imputado se encuentra apto para someterse a juicio, comprender los cargos y participar en el proceso.

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Así lo consigna el doctor Valerio en el escrito de contestación y solicitud de rechazo a la solicitud de aplicación de Procedimiento para inimputables, depositado en fecha 15 de septiembre de 2026, por el imputado Pumarol Fernández, en ocasión al proceso penal marcado con el número 2025-0190209, seguido en su contra y que se inicia este martes 13 de octubre 2026.