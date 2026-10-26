Jean Alain de nuevo ante el juez para seguir con jucio de fondo

Santo Domingo, RD.- Este se conoce de nuevo el juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros vinculados por presuntos actos de corrupción administrativa en el caso Medusa.

Se recuerda que la audiencia se aplazó el pasado día 12 a causa de una licencia médica presentada por el imputado Juan Asael Martínez Pimentel.

Este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contempla abordar el conocimiento de 21 incidentes presentados por las defensas de los acusados, luego de que el propio tribunal acogiera la solicitud para discutir y evaluar nuevamente estos recursos.

Publicidad

El proceso también cuenta con la incorporación de una nueva jueza en el tribunal, en momentos en que se busca avanzar con el análisis de los planteamientos presentados por la parte defensora.

El expediente del caso Medusa sigue siendo uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en el país, debido a la magnitud de las imputaciones y el perfil de los involucrados.