Jean Alain de nuevo ante el juez para seguir con jucio de fondo

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Santo Domingo, RD.- Este se conoce de nuevo el juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros vinculados por presuntos actos de corrupción administrativa en el caso Medusa.
Se recuerda que la audiencia se aplazó el pasado día 12 a causa de una licencia médica presentada por el imputado Juan Asael Martínez Pimentel.
Este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contempla abordar el conocimiento de 21 incidentes presentados por las defensas de los acusados, luego de que el propio tribunal acogiera la solicitud para discutir y evaluar nuevamente estos recursos.
El proceso también cuenta con la incorporación de una nueva jueza en el tribunal, en momentos en que se busca avanzar con el análisis de los planteamientos presentados por la parte defensora.
El expediente del caso Medusa sigue siendo uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en el país, debido a la magnitud de las imputaciones y el perfil de los involucrados.
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Caso Medusa
Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, la red encabezada por Jean Alain Rodríguez habría operado un esquema de desfalco y estafa contra el Estado dominicano por más de 6,000 millones de pesos.
Las imputaciones incluyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, sobreevaluación de obras, lavado de activos y desfalco.
Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades abarcaban desde licitaciones amañadas dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario hasta cobros de comisiones ilícitas y uso de fondos públicos para campañas políticas.
El expediente acusatorio cuenta con un volumen masivo de evidencias que supera las 12,000 páginas, e involucra a más de 40 personas físicas y decenas de empresas.
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