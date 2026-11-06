JCE reitera advertencia: no renovar la cédula podría afectar trámites bancarios

Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reiteró este jueves 5 de noviembre que los ciudadanos que no renueven su cédula de identidad y electoral podrían enfrentar dificultades para realizar operaciones bancarias, conseguir empleo, cobrar salarios y completar otros trámites oficiales a partir de abril de 2027.

Jáquez Liranzo recordó que la cédula del formato anterior perderá su vigencia el 31 de marzo de 2027, por lo que exhortó a la población dominicana a realizar la renovación durante noviembre y diciembre de este año, sin esperar hasta los primeros meses de 2027.

«No se conviertan en inhabilitados civiles. No permitan que la falta de una cédula vigente los condene a una situación. En sentido figurado podríamos llamar muerte civil; no esperen al año entrante», expresó el funcionario.

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¿Qué trámites podrían verse afectados si no renuevas tu cédula?

El presidente de la JCE advirtió que los ciudadanos que no cuenten con una identificación vigente podrían experimentar inconvenientes en distintas gestiones cotidianas, entre ellas:

– Realizar operaciones y trámites bancarios.

– Solicitar empleos y completar procesos de contratación.

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– Cobrar salarios.

– Efectuar gestiones administrativas y oficiales.

– Completar procedimientos legales que requieran una identificación vigente.

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El funcionario insistió en que la población debe evitar dejar la renovación para último momento, debido a que durante enero, febrero y marzo de 2027 podrían registrarse largas filas y mayores tiempos de espera ante el incremento de solicitudes.