JCE realiza operativo de declaraciones tardías en San Pedro de Macorís

En la jornada fueron asistidos 730 ciudadanos

Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE), a través de su Unidad Central de Declaraciones Tardías (UCDTN), realizó esta semana durante los días miércoles, jueves y viernes un operativo de declaraciones tardías en San Pedro de Macorís, con el apoyo de la Unión de Juntas de Vecinos de ese municipio, que convocaron a los ciudadanos sin documentados a asistir a la jornada.

La directora de la UCDTN, Brígida Sabino Pozo, indicó que la JCE realizó este operativo con la finalidad de descongestionar la demanda de declaraciones tardías que tiene la institución.

Expresó, que esta acción se realizó con un equipo mixto de la JCE, en la que participó la Dirección Nacional de Inspectoría, que fue invitada para dar le salida a expedientes en investigación y facilitar ese servicio a los ciudadanos.

Puedes leer: PLD inicia reunión para decidir si va a diálogo que convocó el Gobierno

“En el operativo estamos interviniendo las cuatro Oficialías de la provincia de San Pedro de Macorís, es decir, la primera y la segunda del municipio cabecera, la de Ramón Santana y San José de los Llanos. Estos son operativos simultáneos, donde en cada demarcación participa un inspector para darle respuestas a los casos de declaraciones tardías” indicó Sabino Pozo.

En la jornada fueron asistidos 730 ciudadanos de los cuales se recibieron 72 expedientes, fueron registradas 98 declaraciones y 20 casos fueron enviados a investigación a la Dirección de Inspectoría.

Sabino Pozo, manifestó que este es el tercer operativo que se realiza en el local de la Unión de Juntas de Vecinos, el cual es facilitado para estos fines sin ningún interés monetario.

La encargada de la UCDTN indicó, que además de las declaraciones tardías, ellos les dieron soporte a los ciudadanos, con respecto a casos de suplantación y correcciones administrativas.

Ciudadanos agradecen jornada

“Me siento contenta porque estar sin documentos aquí es algo difícil, no he podido trabajar ni inscribirme en muchísimos cursos que sin Cédula de Identidad es imposible realizar, no he declarado a mi hija y eso es una situación frustrante”, expresó María de los Ángeles, ciudadana con 22 años que aún no ha sido declarada.

En tanto, María Altagracia Sánchez aseguró que ha tenido muchas dificultades para obtener sus documentos, “pero en el nombre de Dios mi proceso se está adelantando”, manifestó.

De su lado, el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, Manuel Núñez, manifestó su agradecimiento a la JCE por el operativo de tres días que se realizó en el lugar, lo que ayuda al ciudadano a obtener sus documentos facilitando su ingreso a las labores productivas y de desarrollo de la comunidad.