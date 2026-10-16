JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros a retirar su nueva cédula

La Junta Central Electoral (JCE) llamó a los menores de edad, militares, policías y extranjeros residentes legales que ya completaron el proceso de renovación o solicitud de su cédula de identidad a retirar el documento en los centros habilitados.

La institución explicó que las personas que recibieron una certificación de cédula al finalizar el trámite pueden acudir a los centros correspondientes para obtener su nueva tarjeta de identidad.

Asimismo, exhortó a quienes todavía no han iniciado la renovación o necesitan solicitar el documento por primera vez a realizar el proceso, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Dónde retirar la nueva cédula?

En el caso de los menores de edad, policías y militares, la JCE informó que pueden retirar su documento en cualquier centro de cedulación o centro de expedición de actas y cédulas.

Para los extranjeros residentes legales en República Dominicana que ya actualizaron sus datos y recibieron la certificación correspondiente, la institución habilitó tres centros de cedulación para extranjeros. También pueden retirar la tarjeta en la sede central de la JCE, ubicada frente a la Plaza de la Bandera.