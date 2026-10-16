JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros a retirar su nueva cédula

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La Junta Central Electoral (JCE) llamó a los menores de edad, militares, policías y extranjeros residentes legales que ya completaron el proceso de renovación o solicitud de su cédula de identidad a retirar el documento en los centros habilitados.
La institución explicó que las personas que recibieron una certificación de cédula al finalizar el trámite pueden acudir a los centros correspondientes para obtener su nueva tarjeta de identidad.
Asimismo, exhortó a quienes todavía no han iniciado la renovación o necesitan solicitar el documento por primera vez a realizar el proceso, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
¿Dónde retirar la nueva cédula?
En el caso de los menores de edad, policías y militares, la JCE informó que pueden retirar su documento en cualquier centro de cedulación o centro de expedición de actas y cédulas.
Para los extranjeros residentes legales en República Dominicana que ya actualizaron sus datos y recibieron la certificación correspondiente, la institución habilitó tres centros de cedulación para extranjeros. También pueden retirar la tarjeta en la sede central de la JCE, ubicada frente a la Plaza de la Bandera.
Notas relacionadas
Centros para extranjeros que solicitan cédula por primera vez
Los extranjeros residentes legales que tramitarán su cédula por primera vez deben acudir exclusivamente a los centros habilitados para esa categoría.
La JCE identificó las siguientes ubicaciones:
- Distrito Nacional: calle Buenaventura Freites, esquina avenida John F. Kennedy.
- Verón: avenida Constitución, entrada de Ciudad del Sol, en el distrito municipal de Verón.
La institución recordó que estas ubicaciones corresponden a quienes solicitan el documento por primera vez. Así mismo recomendó verificar el centro adecuado antes de acudir.
¿Cómo consultar los requisitos para obtener la nueva cédula?
La Junta Central Electoral exhortó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para aclarar dudas sobre la renovación o la primera solicitud de la cédula.
Los interesados pueden acceder a los portales www.jce.gob.do y www.nuevacedula.jce.gob.do.
También pueden comunicarse con el centro de contacto JCE Responde mediante llamada telefónica o WhatsApp al número 809-523-0404.
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