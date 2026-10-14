JCE advierte sobre inhabilitación civil por no renovar la cédula

La Junta Central Electoral (JCE) advirtió que los ciudadanos que no renueven su cédula de identidad antes del 1 de abril de 2027 quedarán inhabilitados civilmente, debido a que el documento anterior dejará de ser válido para realizar trámites en el territorio nacional.

La advertencia se hizo este martes por el presidente del Pleno de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, durante un acto celebrado en Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal. En la actividad, la institución reconoció a Eduard Mercedes Rosario como el ciudadano número cuatro millones en completar el proceso de renovación de la cédula.

Jáquez Liranzo exhortó a la población a no esperar hasta los últimos meses para realizar el trámite. Explicó que dejar la renovación para el inicio de 2027 podría provocar largas filas y mayores tiempos de espera.

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«No esperes a formar parte del último millón, no te quedes como un inhabilitado civil», insistió el presidente de la JCE.