JCE advierte sobre inhabilitación civil por no renovar la cédula

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Junta Central Electoral (JCE) advirtió que los ciudadanos que no renueven su cédula de identidad antes del 1 de abril de 2027 quedarán inhabilitados civilmente, debido a que el documento anterior dejará de ser válido para realizar trámites en el territorio nacional.
La advertencia se hizo este martes por el presidente del Pleno de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, durante un acto celebrado en Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal. En la actividad, la institución reconoció a Eduard Mercedes Rosario como el ciudadano número cuatro millones en completar el proceso de renovación de la cédula.
Jáquez Liranzo exhortó a la población a no esperar hasta los últimos meses para realizar el trámite. Explicó que dejar la renovación para el inicio de 2027 podría provocar largas filas y mayores tiempos de espera.
«No esperes a formar parte del último millón, no te quedes como un inhabilitado civil», insistió el presidente de la JCE.
Notas relacionadas
¿Qué pasará si no renuevas la cédula a tiempo?
El titular de la Junta Central Electoral explicó que, a partir del 1 de abril de 2027, el formato anterior dejará de aceptarse para las actuaciones que requieran este documento de identidad.
Asimismo, el documento vigente será necesario para ejercer el derecho al voto y completar otras diligencias en las que se requiera acreditar la identidad.
Jáquez Liranzo también señaló que varias instituciones públicas y privadas ya solicitan la nueva cédula, debido a sus características de seguridad e innovación.
Te puede interesar
- JCE reitera advertencia: no renovar la cédula podría afectar trámites bancarios
- Proponen ley para regularizar identidad y facilitar cédula especial
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo