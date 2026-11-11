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La Junta Central Electoral (JCE) aseguró que la nueva cédula de identidad y electoral no presenta vulnerabilidades que permitan alterar sus datos, copiar el chip o falsificar el documento.

La institución fijó su posición este martes, mediante un comunicado en el que respondió a documentos publicados por la empresa FACTOR Inc. También informó que consultó al Consorcio EMDOC, adjudicatario del proyecto, y a expertos internacionales en criptografía y documentos de identidad.

«Podemos afirmar de manera categórica que no existe ninguna vulnerabilidad en los chips que comprometa la integridad de los datos de la nueva cédula ni permita su clonación o falsificación», expresó la JCE.

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El organismo explicó que tanto el consorcio EMDOC como la propia Junta han realizado auditorías de seguridad desde la contratación del proyecto y durante su implementación.

Sin embargo, indicó que los resultados de esas evaluaciones no pueden divulgarse por su contenido sensible y carácter confidencial.

Comunicado en Ig.

JCE explica cómo protege el chip de la cédula

La institución sostuvo que los datos de identidad y el mecanismo que impide copiar el chip están protegidos mediante criptografía de curva elíptica.

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Según el comunicado, esta tecnología cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania (BSI).

La Junta también explicó que cada chip posee una clave única que no puede extraerse.

Sobre los documentos técnicos publicados por FACTOR Inc., el organismo afirmó que los intentos de alterar los datos y vulnerar los mecanismos de protección fueron rechazados.

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«El propio material técnico publicado por FACTOR confirma que sus intentos de alterar los datos, romper el canal de comunicación seguro o falsificar la firma de la JCE fueron rechazados por la cédula», indicó.

La institución agregó que «ninguno de los escenarios de ataque que plantea se ejecutó contra un sistema real».

Publicarán información para validar el documento

A pesar de defender los mecanismos de seguridad de la nueva cédula, el Pleno de la JCE instruyó publicar información técnica adicional en su portal oficial.

Las medidas anunciadas incluyen:

Certificado raíz: se publicará el certificado de la nueva cédula.

se publicará el certificado de la nueva cédula. Lista de revocación: estará disponible para consultar los documentos cuya validación haya sido revocada.

estará disponible para consultar los documentos cuya validación haya sido revocada. Guía técnica: orientará a las instituciones públicas y privadas sobre cómo validar electrónicamente el documento.

La Junta explicó que estas herramientas permitirán a otras entidades comprobar la autenticidad de la identificación, conforme a las prácticas internacionales.

Nueva cédula recibe reconocimiento internacional

En su comunicado, la JCE también informó que la nueva identificación recibió el reconocimiento «Mejor Documento de Identidad 2026 en Latinoamérica».

El galardón fue otorgado por Reconnaissance International, de Inglaterra, durante el Foro High Security Printing Latin America 2026.

La institución reiteró que la nueva cédula es un proyecto de Estado vinculado con la soberanía y la seguridad nacional.

«La nueva cédula es un proyecto de Estado, de soberanía y seguridad nacional», expresó la Junta.

Asimismo, rechazó los cuestionamientos sobre la seguridad del documento y advirtió que se reserva el derecho de tomar medidas legales para proteger la confianza pública y la identificación de los dominicanos.

La respuesta de la JCE se produce tras la publicación de documentos técnicos de FACTOR Inc. sobre el sistema de seguridad de la nueva cédula. La institución defendió sus evaluaciones, aunque mantuvo bajo confidencialidad los resultados de las auditorías.