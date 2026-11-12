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República Dominicana
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JCE llama a proteger la confianza electoral ante la difusión de contenido manipulado

La JCE advierte que contenidos manipulados con IA pueden confundir a votantes y afectar la confianza en las elecciones.

Redacción CDN
Junta Central Electoral (JCE) llama a prevenir la desinformación y proteger la confianza en los procesos electorales.
La Junta Central Electoral advierte sobre los riesgos de la difusión de contenido manipulado para la confianza electoral.
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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió que la inteligencia artificial puede facilitar la difusión de contenidos manipulados capaces de confundir a los votantes y afectar la confianza en los procesos electorales.

La advertencia fue realizada durante la apertura de la decimonovena Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, que tiene como sede a República Dominicana y reúne a representantes de organismos electorales de la región.

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Riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial

Durante su intervención, Jáquez Liranzo reconoció que, aunque la inteligencia artificial representa desafíos para las autoridades electorales, también puede convertirse en una herramienta para mejorar los servicios que ofrecen estas instituciones.

El titular de la JCE sostuvo que la confianza en las elecciones debe construirse en cada etapa del proceso, mediante el cumplimiento de las normas y la aplicación de las mismas reglas para todos los competidores.

Recomendaciones y recursos institucionales

Asimismo, recordó que, tras las elecciones municipales de febrero de 2024, el organismo electoral respondió a las recomendaciones formuladas por la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Jáquez Liranzo también llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan algunas autoridades electorales de la región, debido a que sus legislaciones les asignan amplias responsabilidades, pero no siempre les proporcionan las herramientas necesarias para hacer cumplir las disposiciones.

El encuentro interamericano constituye un espacio para intercambiar experiencias y abordar los desafíos que enfrentan los organismos electorales en la organización de procesos transparentes, confiables y equitativos.

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ETIQUETAS:Junta Central Electoral de República Dominicanaconfianza en los procesos electoralesinteligencia artificial y contenido manipulado en eleccionesReunión Interamericana de Autoridades Electoralesrecomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA
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