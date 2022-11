Iván Gatón advierte la ONU podría terminar en fracaso como pasó con Liga de Naciones

SANTO DOMINGO.- Iván Gatón, académico y experto en temas internacionales, advirtió recientemente que a la Organización de Naciones Unidas (ONU) podría sucederle lo mismo que le sucedió a la vieja Liga de Naciones, la cual terminó en fracaso al no poder evitar la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial.

El experto dominicano lanzó su advertencia al pronunciar la conferencia titulada «El fracaso de la Liga de las Naciones y su semejanza con la ONU en el escenario contemporáneo», la cual inauguró la Semana Jurídica de la Universidad de Guadalajara, en México.

«La historia se repite porque el fracaso de la Liga de las Naciones vino como resultado de su incapacidad para prevenir los conflictos armados, en la actualidad podemos ver que Naciones Unidas no ha sido capaz de impedir la guerra en Ucrania», dijo.

En ese foro internacional, afirmó que el mundo está transitando hacia una nueva era geopolítica, hundido en una profunda crisis multidimensional e impredecible, de manera que ignorar esa realidad podría resultar catastrófico en estos tiempos líquidos y convulsos.

«En medio de una crisis económica, política, climática como la que vive el mundo, en esta nueva era geopolítica, nada peor que no estar consciente del curso de los acontecimientos históricos que rodean el devenir de la historia de los seres humanos; la falta de conciencia del tiempo en el cual se vive no solamente puede generar desgracias inmediatas, sino también el sacrificio de futuras generaciones por la miopía y falta de visión de los hombres y mujeres cuyo rol político puede cambiar o no el curso de la historia», expresó.