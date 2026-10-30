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Iván García explica cómo las pandillas cobran peajes por mercancías en Haití

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes detalló cómo las bandas armadas cobran por el traslado de mercancías dentro de Haití y afectan las operaciones comerciales.

Rosa Reyes
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El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, explicó que las bandas armadas que controlan las rutas en Haití cobran peajes a los comerciantes haitianos para permitir el traslado de mercancías que compran a exportadores dominicanos.

García aclaró que los empresarios dominicanos no entregan directamente el dinero a los grupos armados, sino que sus clientes haitianos asumen esos pagos una vez que las mercancías cruzan la frontera.

Como ejemplo, indicó que los exportadores han reducido sus márgenes de beneficio para ayudar a sus compradores a cubrir esos cobros. Explicó que, en el caso de un contenedor de pastas alimenticias, el comerciante dominicano puede rebajar 500 dólares del precio para que el cliente haitiano destine ese dinero al pago exigido por las bandas.

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El dirigente comercial señaló que esta práctica se ha convertido en parte de las operaciones de exportación hacia Haití. Y que existen al menos tres retenes controlados por grupos diferentes en la ruta hacia Puerto Príncipe, donde deben realizarse pagos.

Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.

Las bandas controlan rutas y afectan el comercio

García explicó que anteriormente buena parte de las mercancías entraba a Haití por el puesto fronterizo de Malpasse, próximo a Jimaní. Sin embargo, afirmó que el control de las bandas sobre esa ruta ha desplazado parte de las operaciones comerciales hacia Elías Piña, aunque el trayecto hasta Puerto Príncipe es más largo.

También señaló que varias líneas navieras dejaron de utilizar el puerto de Puerto Príncipe debido a los cobros y a los riesgos de seguridad. Según explicó, parte de la carga llega ahora a los puertos dominicanos de Caucedo y Haina para luego trasladarse en tránsito hacia Haití.

Advirtió que la frontera dominicana constituye una vía fundamental para el abastecimiento de alimentos, productos y materiales de construcción que necesita la población haitiana.

En ese sentido, consideró que mantener el intercambio comercial es importante para la estabilidad económica y social de Haití. Además, manifestó su esperanza de que la situación de seguridad pueda mejorar y permita reducir los costos que los grupos armados trasladan al comercio.

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ETIQUETAS:HaitíComercioExportacionesFederación Dominicana de ComerciantesIván García
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