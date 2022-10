IV Asamblea General de Coalición por Venezuela, hacia la unidad de nuestras acciones

Santo Domingo, RD. – Bajo el lema “Garantías para la regularización. Distintas crisis, los mismos derechos”, se celebró la IV Asamblea General de la federación Coalición por Venezuela en República Dominicana, donde se dieron cita de manera presencial y virtual las mas de 86 organizaciones de la sociedad civil con presencia en más de 20 países de América, el Caribe y Europa.

Del 12 al 14 de octubre, República Dominicana se convirtió en punto de encuentro de este cónclave de sociedades civiles, reconociendo de esta manera el arduo trabajo que ha desarrollado este país caribeño en su Plan de Normalización migratoria, en el que participan activamente las organizaciones de la sociedad civil venezolana de Coalición por Venezuela con presencia en esta nación.

La federación dedicó su concepto gráfico e imagen de la IV Asamblea como homenaje a República Dominicana; conectando elementos taínos y los valores de esta tierra.

La narrativa y eslogan giraron alrededor de esta temática y nos vincula con otras crisis migratorias y de refugiados que hoy se viven en el mundo. #EstamosUniDOs es el mensaje que se dejó a los miembros como clave para avanzar en los procesos.

La primera sesión de este encuentro, el 12 de octubre, abrió con la instalación de las autoridades de la IV Asamblea General, la cual estuvo presidida por Miguel Ángel Pirela, le acompañaron Sonia Cosme y Jacqueline Perdomo, quienes luego de su juramentación dieron inicio al desarrollo de la agenda del día, la cual contó con las palabras de bienvenida y presentación de informes de la gestión de la Junta Directiva por parte de Juan Carlos Viloria.

Las delegaciones que hacen presencia en la IV Asamblea General debatieron todos los puntos asignados de la agenda y definieron procesos de avances de la federación Coalición por Venezuela.

Esta Asamblea se celebró gracias al apoyo de Cooperación Sueca Sverige, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Oficina del Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela (OIM).

14 nuevas organizaciones

La admisión de 14 organizaciones de la sociedad civil como nuevos miembros fue uno de los puntos de la agenda. Luego de ser presentadas ante el quórum tuvieron espacio para el networking donde mostraron sus acciones y proyecciones del trabajo realizado en distintos territorios.

Los nuevos miembros valoraron el espacio de la presencialidad como una oportunidad de encuentro, socialización y fortalecimiento de las relaciones.

Nuevas organizaciones

Las nuevas organizaciones adjuntas son: Corporación Agencia Cultural 7-80 y Fundación Alianza Solidaria, ambas de Colombia; Asociación de Venezolanos en Santiago RD, Fundación Duendes y Ángeles Vinotinto y Fundación de Emigrantes y Refugiados Sin Fronteras para el Mundo, de República Dominicana; Asociación Una Ventana a la Libertad y Caleidoscopio Humano, ambas de Venezuela; Veneactiva de Perú; Red de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el exterior de Estados Unidos; Asociación Save My Identity de Zurich, Suiza; ONG Ação Social Irmandade Sem Fronteiras, Associação Venezuelana em Campo Grande, Associação de Venezuelanos e Refugiados do Estado do Amazonas y Casa Venezuela, estas 4 con acciones en distintos territorios de Brasil.

Puntos durante la IV Asamblea General

Otro de los puntos durante la IV Asamblea General fue la presentación del panel conformado por: Josué Gastelbondo, jefe de misión OIM República Dominicana; Cándido Omar Mercedes, del Ministerio de Relaciones Exteriores; Gabriel Godoy, jefe de misión ACNUR en República Dominicana; Miguel Otaiza, coordinador país de Coalición y presidente de FUNCOVERD y Luis Meneses, coordinador de las ventanillas de normalización; quienes hablaron de la experiencias positivas desarrolladas a través de la implementación del Plan de Normalización de los Venezolanos, que ha ayudado a superar barreras de acceso a derechos.

“Estamos en la República Dominicana aprendiendo del Plan de Normalización de los venezolanos. Un esquema de entrada a la regularización que pone las bases para la dignidad del migrante y su crecimiento”, destacó Ana María Diez.

La experiencia permitió que organizaciones miembros de Coalición por Venezuela como Fundación de Migrantes Venezolanos, Asociación de Venezolanos en Santiago RD, Fundación Duendes y Ángeles Vinotinto y Asociación Churú Merú, Fundación de la Colonia Venezolana en RD y Venezolanos en San Cristóbal, fueran vinculadas como actores clave dentro de este proceso de atención a la población a través de las ventanillas de información al venezolano.

En este mismo espacio se realizó la firma de la alianza estratégica entre OIM y asociaciones de venezolanos en la región norte de República Dominicana; para garantizar una atención más efectiva a la población migrante venezolana.

Aporte positivo

La IV Asamblea General fue propicia para dar a conocer datos sobre la migración como oportunidad de desarrollo. Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE) y Equilibrium SDC fueron las consultoras encargadas de presentar el resultado de dos estudios realizados en distintos países con influencia migratoria.

El primero de ellos, fortaleciendo las capacidades institucionales para la atención de población migrante y refugiada venezolana. Una mirada a los desafíos de la Coalición por Venezuela, realizado por Equilibrium CenDE para la federación dirigido a las organizaciones miembros.

El objetivo de este estudio fue medir el nivel de desarrollo institucional de las organizaciones miembros, a fin de identificar sus principales fortalezas y brechas de capacidad institucional, generar la calidad del desempeño asociativo a fin de identificar oportunidades de mejora para fortalecer el trabajo de la federación y a sus organizaciones miembros.

Por parte de Equilibrium SDC, el estudio realizado para la Cámara de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en el Exterior (CAVEX) sobre el Impacto Económico de la Migración Venezolana en Latinoamérica y el Caribe, cuyos resultados demuestran los aportes positivos en el movimiento de la economía de los países receptores de la migración venezolana, en el caso específico de República Dominica.

“La migración un importante motor de desarrollo para los países de acogida. El llamado es a las organizaciones de sociedad civil a invitar a los empresarios a promover la inversión; el emprendimiento, el desarrollo en el país de acogida”, destacó Orlando Soto, presidente de CAVEX.

Nueva junta directiva

Para esta IV Asamblea General, se definió la junta directiva para el periodo 2022-2024, que quedó confirmada de la siguiente manera:

Junta Directiva:

Presidenta: Ana María Díez

Vicepresidenta: Adriana Rincón

Secretaria General: Soraya Benítez

Vocal 1: Miguel Pirela

Tesorero: Ricardo Pinza

Vocal 2: Andrés Boscán

Vocal 3: Deixon Romero

Mesas de trabajo

Representantes de organizaciones de la Coalición por Venezuela, que integran las mesas de trabajo; discutieron sobre temas de interés junto a representaciones de cooperación internacional, donantes y sector privado.

Fueron ocho mesas que discutieron sobre los siguientes temas: Acción humanitaria, protección a la infancia y educación, regularización migratoria; asilo y refugio, inclusión social y acceso a derechos, cultura e integración, desarrollo socioeconómico y emprendimiento, derechos civiles y políticos y derecho a la salud.

Virtualmente se conectaron 11 organizaciones miembros, quienes trataron temas transversales pertinente a todas las mesas.

Manifiesto

Se firmó el Manifiesto de República Dominicana, en el que se ratificó el compromiso de las organizaciones civiles ante la crisis migratoria. Los acuerdos giran en torno a la garantía de derechos para los refugiados y migrantes venezolanos.

Con la lectura del manifiesto se dio el cierre de la IV Asamblea General, que fue amenizada con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Punta Cana, integrada por músicos de República Dominicana, Venezuela y Haití.