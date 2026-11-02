Ito Bisonó viajará a España para impulsar cooperación e inversión con RD

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El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, viajará a Madrid, España, del 3 al 6 de noviembre. Durante su visita, buscará fortalecer los lazos económicos y de cooperación entre ambos países. También promoverá nuevas inversiones y oportunidades de negocios.
Como parte de su agenda, acompañará al presidente Luis Abinader en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro se celebrará los días 4 y 5 de noviembre. Además, participará en reuniones con empresarios y representantes de organismos internacionales.
Notas relacionadas
Semana Dominicana en España
El canciller también estará en la apertura de la Semana Dominicana en España. Esta iniciativa reúne a representantes de los sectores público y privado. Su objetivo es impulsar el comercio, atraer inversiones y crear nuevas oportunidades de negocios.
La agenda incluye su participación en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana. También asistirá al diálogo con los Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana.
En estos encuentros se abordarán temas de cooperación y diálogo político. Entre ellos figuran la movilidad académica, la protección social, la transformación digital y la prevención de desastres.
Otras actividades
Bisonó también acompañará al presidente Abinader en la entrega especial del reconocimiento «INDEX Somos Todos». Esta distinción está dedicada a dominicanos destacados en el exterior.
Además, visitará la nueva sede de ONU Turismo en Madrid.
La visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para atraer inversiones y ampliar los mercados de los productos nacionales. También busca crear alianzas con otros países que contribuyan al desarrollo de República Dominicana.
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