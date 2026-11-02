Ito Bisonó viajará a España para impulsar cooperación e inversión con RD

Semana Dominicana en España

El canciller también estará en la apertura de la Semana Dominicana en España. Esta iniciativa reúne a representantes de los sectores público y privado. Su objetivo es impulsar el comercio, atraer inversiones y crear nuevas oportunidades de negocios.

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La agenda incluye su participación en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana. También asistirá al diálogo con los Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana.

En estos encuentros se abordarán temas de cooperación y diálogo político. Entre ellos figuran la movilidad académica, la protección social, la transformación digital y la prevención de desastres.

Otras actividades

Bisonó también acompañará al presidente Abinader en la entrega especial del reconocimiento «INDEX Somos Todos». Esta distinción está dedicada a dominicanos destacados en el exterior.

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Además, visitará la nueva sede de ONU Turismo en Madrid.

La visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para atraer inversiones y ampliar los mercados de los productos nacionales. También busca crear alianzas con otros países que contribuyan al desarrollo de República Dominicana.