Ito Bisonó se reúne con Marco Rubio para tratar agenda bilateral

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El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, se reunió este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para repasar los principales temas de la agenda bilateral y dar seguimiento a los trabajos conjuntos entre ambas naciones.
La reunión se celebró en la sede del Departamento de Estado, en Washington, D. C., donde ambos funcionarios conversaron sobre las iniciativas que desarrollan sus gobiernos y las oportunidades para ampliar la cooperación.
Entre los temas abordados figuran la seguridad regional y la cooperación económica, además de otras áreas de interés común. El encuentro también permitió reafirmar los vínculos entre ambos países y su disposición a mantener el diálogo.
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La relación entre RD y Estados Unidos
Bisonó destacó la comunicación entre los dos gobiernos y su capacidad para trabajar juntos ante los retos de la región. Según expresó, este entendimiento facilita el avance de las prioridades bilaterales y la búsqueda de respuestas a los desafíos compartidos.
El canciller también señaló que la relación entre República Dominicana y Estados Unidos se basa en valores compartidos, confianza y cooperación. Asimismo, resaltó la importancia de mantener una agenda que genere beneficios para ambas naciones.
Durante la reunión, los funcionarios dieron seguimiento a las iniciativas que mantienen en marcha y reafirmaron su interés en impulsar nuevos proyectos que contribuyan a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico regional.
El encuentro forma parte de la agenda oficial que desarrolla Bisonó en Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, mantener las alianzas estratégicas y ampliar las oportunidades de cooperación política y económica.
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