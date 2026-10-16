Ito Bisonó se reúne con Marco Rubio para tratar agenda bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, se reunió este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para repasar los principales temas de la agenda bilateral y dar seguimiento a los trabajos conjuntos entre ambas naciones.

La reunión se celebró en la sede del Departamento de Estado, en Washington, D. C., donde ambos funcionarios conversaron sobre las iniciativas que desarrollan sus gobiernos y las oportunidades para ampliar la cooperación.

Entre los temas abordados figuran la seguridad regional y la cooperación económica, además de otras áreas de interés común. El encuentro también permitió reafirmar los vínculos entre ambos países y su disposición a mantener el diálogo.