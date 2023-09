El dirigente político y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor “Ito” Bisonó, dijo que en este momento, la oposición tiene dos candidatos que están luchando para ver quien sobrevive y se han enfocado en hacer alianzas que no pueden fraguar en los puntos más importantes.

El también ministro de Industria, Comercio y MiPymes, señaló que Luis Abinader es aquel que gobierna para los pobres, el que crea las condiciones de trabajo y progreso. Mientras que la realidad que representa, el otro lado, (PLD), es muy diferente con el cierre de los ingenios, cierre de las zonas francas y las megaobras que terminaron en procesos muy cuestionados.

“Esto es lo que los haces muy diferentes, lo demás son discursos de campaña con gente muy agotada y desfasada que ya tuvieron su chance”, apuntó Bisonó.

Ito consideró que “la oposición siempre va a tener un discurso, volvemos a lo mismo, alguien que piensa que el pueblo no tiene memoria, estamos hablando de un solo partido, que ahora se viste de dos colores”.

Respecto a las actividades proselitistas realizadas por las organizaciones políticas, Bisonó manifestó que el presidente Luis Abinader ha sido muy claro en el cumplimiento de la ley. “Somos el único partido que está acatando la ley por parte de la Junta Central Electoral (JCE) haciendo actividades bajo techo. Sin embargo, ellos lo que hacen son manifestaciones, caravanas y actividades, retando el cumplimiento de la ley”.

«Hoy, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo que fueron quienes propusieron e insistieron en esa reglamentación, no la quieren cumplir«, declaró Ito Bisonó.

“El pueblo dominicano tiene memoria y tiene que saber quiénes propusieron eso y quienes, a su conveniencia, quieren un traje a la medida”. “Este país necesita institucionalidad, respeto y procesos claros y más en el ámbito electoral”. Ito Bisonó, miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM.

Al ser cuestionado acerca de su posible participación en la campaña presidencial de Abinader, reveló que todavía no hay una definición propia con cargo y responsabilidades.

Añadió que, “uno debe ser íntegro y responsable, si yo le acepté el cargo al presidente de ser ministro, es para seguir como equipo el liderazgo que él tiene. Yo pase 18 años en el congreso, coseché buenos amigos y trato de cuidarlos, pero es una parte que yo agoté y no puedo pretender llegar a un partido a competir, hay que ser sensato y ecuánime”.

Tema haitiano

Al referirse al tema haitiano, el funcionario expresó que “el interés nacional está por encima de todo. Y que es el interés de la patria lo que impera porque nuestra constitución, leyes y tratados internacionales señalan nuestras líneas limítrofes y el comportamiento que debemos tener como buenos vecinos”.

Dijo además, que debido a la actitud que están tomando particulares en Haití, “no podemos quedarnos como si no pasara nada. En la medida de nuestras posibilidades lo que debemos hacer es llamar la atención con lo que está en nuestro control”.

Asimismo, Ito Bisonó manifestó que lo lamentable de la situación es que los países a los que República Dominicana ha clamado por ayuda para Haití siguen haciéndose de la vista gorda.

“República Dominicana está haciendo lo que debe de hacer respecto a Haití, el presidente está actuando de manera responsable defendiendo los intereses de la nación”, expuso Ito Bisonó.

Sobre el tema de los combustibles, el ministro de Industria y Comercio dijo que este es un tema muy complejo “al estar de moda cada viernes e impacta en toda la población nacional”.

En ese sentido, explicó que hasta hace algunos años era referencia el precio del barril de petróleo, pero después de la guerra ya no es igual respecto a la referencia de los destilados. “Ahora caminan separados, no se puede tomar únicamente como referencia el barril de petróleo”.

De igual modo, reveló que la gasolina está subsidiada en 50 pesos por galón; “es algo que el pueblo no lo percibe porque no lo dice la bomba o porque no leen el periódico”.

Otros subsidios

Durante la entrevista, Ito Bisonó especificó que el gobierno dominicano está subsidiando el pan con 1,300 millones de dólares anuales. El año pasado, hubo un subsidio de mil millones de dólares en hidrocarburos, US$1,500 millones son de electricidad, además, US$1,300 millones a la harina, US$700 millones el maíz. Además, de US$1,300 millones al transporte.

Asimismo, expuso que la inflación dominicana se ha mantenido en menos de dos dígitos por los subsidios que ha asumido el gobierno.