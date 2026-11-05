ITLA respalda propuesta de establecer en RD un centro de inteligencia artificial

Santo Domingo, RD.- El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, valoró la propuesta del presidente Luis Abinader de establecer en el país un centro regional que contribuya al desarrollo de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y fortalezca la participación dominicana en la agenda tecnológica de la región.

Rosario Bernard calificó la iniciativa como una propuesta de gran visión estratégica, que permitiría fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el escenario tecnológico internacional y abrir nuevas oportunidades de cooperación, investigación, innovación y formación de talento humano.

«Estamos ante una oportunidad histórica para nuestro país. Ya no se trata solamente de utilizar inteligencia artificial, sino de participar activamente en la construcción del futuro tecnológico de Iberoamérica. La República Dominicana tiene el talento y las condiciones para asumir ese desafío», expresó el rector.

El académico destacó que la propuesta del mandatario llega en un momento en el que la inteligencia artificial está transformando las economías, los mercados laborales y los sistemas educativos, por lo que consideró fundamental que los países de la región desarrollen capacidades propias para aprovechar esta revolución tecnológica.

Publicidad

«Para convertirnos en un referente regional necesitamos tres elementos fundamentales: talento humano preparado, infraestructura tecnológica y una visión de Estado capaz de transformar las oportunidades en resultados concretos. La propuesta del presidente Abinader apunta precisamente en esa dirección», sostuvo.

Rosario Bernard señaló que, desde el ITLA, se impulsan iniciativas orientadas a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico, entre ellas RD Inteligente, el programa nacional de alfabetización en inteligencia artificial que, en sus primeros 46 días, incorporó a más de 70 000 dominicanos a procesos de formación