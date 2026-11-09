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ITLA descarta extracción de datos de sus sistemas tras investigaciones técnicas

La institución mantiene activos sus mecanismos de monitoreo y protección, en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Redacción CDN
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La institución mantiene activos sus mecanismos de monitoreo y protección. Foto: Fuente externa
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Santo Domingo, RD.– El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) informó que las evaluaciones técnicas realizadas hasta el momento, en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), no han identificado evidencia de que se haya producido la exfiltración de información reportada recientemente en redes sociales.

Las evaluaciones incluyeron auditorías, análisis del tráfico de red e inspección de las bases de datos institucionales. Según indicó la institución, sus sistemas de monitoreo no registran transferencias de información que se correspondan con lo expresado en dichos reportes.

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El ITLA explicó que, desde que tuvo conocimiento de los reportes, activó sus protocolos de respuesta ante este tipo de situaciones y trabajó en coordinación con el CNCS para verificar lo señalado.

La institución indicó que mantiene activos todos sus mecanismos de monitoreo y protección, y reiteró que cualquier novedad relevante para su comunidad será informada de manera oportuna y transparente a través de sus canales oficiales.

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