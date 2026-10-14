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iQtek rinde homenaje a Marileidy Paulino con la obra “La fe detrás del oro”

iQtek homenajeó a Marileidy Paulino con la entrega de “La fe detrás del oro”, una obra escultórica que destaca su perseverancia, sus logros deportivos y su aporte al orgullo dominicano.

Marianny Valdez
Obra escultórica “La fe detrás del oro”, creada por Luis Alonzo en homenaje a Marileidy Paulino, que integra símbolos de la historia dominicana y elementos en oro, plata y bronce.
Marileidy Paulino recibió de iQtek la obra escultórica “La fe detrás del oro”, creada por Luis Alonzo en reconocimiento a su trayectoria deportiva y al orgullo de representar a República Dominicana.
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Santo Domingo. – En reconocimiento a las victorias y los logros alcanzados por Marileidy Paulino durante este año, iQtek rindió homenaje a su embajadora de marca con la entrega de “La fe detrás del oro”, una obra escultórica que celebra su trayectoria deportiva, su perseverancia y el orgullo de representar a la República Dominicana en escenarios internacionales.

La obra, creada por el arquitecto Luis Alonzo, artista y fundador de Art DeLux Atelier, rinde homenaje a la campeona olímpica, exaltando los valores de disciplina, sacrificio, perseverancia y fe que han marcado su trayectoria. Inspirada en la frase “Las manos que fundaron la República hoy sostienen a quien la hace brillar”, concebida por el analista, escritor y periodista Francisco Tavárez, la pieza integra representaciones de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón y las Hermanas Mirabal, como símbolo del legado histórico dominicano que acompaña a una atleta que lleva el nombre del país a lo más alto.

La obra integra escultura, arquitectura, modelado digital e impresión 3D, junto con acabados artesanales y aplicaciones metálicas en oro, plata y bronce.

Cada elemento tiene un significado particular. El oro representa la gloria alcanzada, los relieves históricos evocan las raíces nacionales y las manos simbolizan el respaldo de todo un pueblo.

Más que reconocer sus logros deportivos, esta creación busca preservar la memoria. También celebrar el orgullo dominicano y transmitir a las futuras generaciones la historia, la fe y los valores que hay detrás de cada medalla.

Con este homenaje, iQtek reafirma su orgullo de contar con Marileidy Paulino como embajadora de marca. Celebra tanto sus victorias como el ejemplo de excelencia, compromiso y superación que representa para las nuevas generaciones.

A través de esta iniciativa, la empresa destaca la importancia de reconocer a quienes, con su talento y dedicación, contribuyen a proyectar la identidad dominicana ante el mundo.

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Sobre iQtek

iQtek es una compañía de consultoría tecnológica que acompaña a organizaciones en su evolución digital, optimización de procesos y fortalecimiento de la ciberseguridad. Tiene presencia en República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Guatemala. Asimismo, El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá, Honduras, México y Estados Unidos, ofreciendo cobertura regional en Centroamérica y el Caribe.
 
La empresa se especializa en sectores como telecomunicaciones, Gobierno, finanzas, educación, manufactura, comercio minorista, salud y seguros. En estas áreas, diseña e implementa soluciones avanzadas. Mimas que mejoran la experiencia del cliente e impulsan el crecimiento de los negocios.
 
iQtek cuenta con certificaciones internacionales como Fortinet Expert, NetApp Prestige, Google Premier, Cisco Gold y Lenovo Gold. Además, dispone de personal certificado en metodologías y estándares de organizaciones como EC-Council, CompTIA, ITIL, ISACA, PMI y SSGI.

La empresa también cumple con estándares de calidad como ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018 e ISO/IEC 27001:2022. Asimismo, mantiene alianzas estratégicas con líderes globales como Cisco, Fortinet, Google Cloud, NetApp y Amazon Web Services (AWS).

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