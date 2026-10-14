iQtek rinde homenaje a Marileidy Paulino con la obra “La fe detrás del oro”

Santo Domingo. – En reconocimiento a las victorias y los logros alcanzados por Marileidy Paulino durante este año, iQtek rindió homenaje a su embajadora de marca con la entrega de “La fe detrás del oro”, una obra escultórica que celebra su trayectoria deportiva, su perseverancia y el orgullo de representar a la República Dominicana en escenarios internacionales.

La obra, creada por el arquitecto Luis Alonzo, artista y fundador de Art DeLux Atelier, rinde homenaje a la campeona olímpica, exaltando los valores de disciplina, sacrificio, perseverancia y fe que han marcado su trayectoria. Inspirada en la frase “Las manos que fundaron la República hoy sostienen a quien la hace brillar”, concebida por el analista, escritor y periodista Francisco Tavárez, la pieza integra representaciones de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón y las Hermanas Mirabal, como símbolo del legado histórico dominicano que acompaña a una atleta que lleva el nombre del país a lo más alto.

La obra integra escultura, arquitectura, modelado digital e impresión 3D, junto con acabados artesanales y aplicaciones metálicas en oro, plata y bronce.

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Cada elemento tiene un significado particular. El oro representa la gloria alcanzada, los relieves históricos evocan las raíces nacionales y las manos simbolizan el respaldo de todo un pueblo.

Más que reconocer sus logros deportivos, esta creación busca preservar la memoria. También celebrar el orgullo dominicano y transmitir a las futuras generaciones la historia, la fe y los valores que hay detrás de cada medalla.

Con este homenaje, iQtek reafirma su orgullo de contar con Marileidy Paulino como embajadora de marca. Celebra tanto sus victorias como el ejemplo de excelencia, compromiso y superación que representa para las nuevas generaciones.

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A través de esta iniciativa, la empresa destaca la importancia de reconocer a quienes, con su talento y dedicación, contribuyen a proyectar la identidad dominicana ante el mundo.