Investigan muerte de niño de 4 años en colegio de Los Alcarrizos

Las autoridades investigan las circunstancias en que murió un niño de cuatro años mientras varios compañeros jugaban en un tobogán del Colegio Cristiano Jaret, ubicado en el sector El Paraíso, en Los Alcarrizos.

La víctima fue identificada como Manuel Alejandro Feliz González, quien sufrió un trauma craneoencefálico, según el acta de levantamiento del cadáver.

El hecho ocurrió en el centro educativo situado en la calle 16 de Junio, esquina 14, de esa localidad.

Publicidad

Policía interroga a directora y maestra por muerte de niño

La División de Homicidios de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) realiza las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte del infante.

Como parte del proceso, los investigadores interrogaron a la propietaria y directora del colegio, Geraldine Ortega Méndez, así como a la docente Llodalis García.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias en que el menor sufrió las lesiones mientras se encontraba en el área de juegos del centro educativo.

Publicidad

Vecinos defienden a directora del colegio

En medio de las investigaciones, residentes del sector El Paraíso expresaron su respaldo a la directora del Colegio Cristiano Jaret.

Los comunitarios describieron a Geraldine Ortega Méndez como una persona dedicada a sus labores y cuidadosa con el funcionamiento del centro educativo.

Algunos vecinos ofrecieron testimonios sobre la conducta y el desempeño de la directora, mientras las autoridades continúan las indagatorias para establecer responsabilidades.

Publicidad

Padres habrían trasladado el cuerpo al interior del país

De acuerdo con versiones de residentes de la comunidad, los padres del menor, Alexandro Feliz Díaz y Noemí González, habrían trasladado el cuerpo del niño hacia el interior del país.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron el trauma craneoencefálico y la muerte del pequeño permanecen bajo investigación.

El caso ha generado consternación entre los residentes de Los Alcarrizos, quienes esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Por: Donald Troncoso.