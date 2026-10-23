Nuevo puente sobre el Ozama contará con una inversión de más de 4 millones

Mantenimiento de 36 meses

El proyecto también abarca la construcción de las secciones fijas y móviles, las cimentaciones, la instalación de iluminación y señalización vial, además de defensas marinas para proteger la estructura ante posibles impactos de embarcaciones.

Asimismo, el contrato contempla el mantenimiento del puente durante 36 meses, como parte de los trabajos previstos para garantizar su funcionamiento.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que se gestionaba un anticipo equivalente al 20 % del monto contratado, superior a RD$900 millones, como parte de los trámites previos al desarrollo de la obra.

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80 metros al sur

La nueva infraestructura se levantará sobre el río Ozama, aproximadamente 80 metros al sur del puente flotante actual, y conectará la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, en el Distrito Nacional, con el Malecón de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

El puente contará con dos brazos móviles que podrán elevarse para permitir la navegación por el río. Con este mecanismo, el proyecto busca reducir las interrupciones del tránsito vehicular que se producen cuando el puente flotante debe abrirse para dejar pasar embarcaciones.

El plazo estimado para completar la obra es de 24 meses. Obras Públicas ha señalado que procura reducir ese tiempo, aunque todavía no se ha establecido una fecha exacta para su inauguración.